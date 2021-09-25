Кабмин РФ выделит более 74 млрд рублей для строительства школ в регионах

10:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Кабмин выделит более 74 миллиардов рублей на реализацию проекта по строительству новых школ в 34 регионах РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
Как отмечается, все 34 региона подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшее время в этих субъектах планируется построить 128 современных школ.
Кроме федеральных средств, деньги на строительство образовательных учреждений направят и сами регионы. К работе собираются дополнительно привлекать инвесторов.
В рамках государственной программы "Развитие образования" на строительство школ всего в 2021–2024 годах из федерального бюджета выделят 234,7 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что в ЮЗАО по программе реновации построят более 30 школ и детских садов. Соответствующие проекты планировки территорий уже прошли публичные слушания и были утверждены Сергеем Собяниным.
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