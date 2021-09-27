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Президент РФ Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний". Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования", – следует из списка поручений по результатам заседания президиума Госсовета.

Как уточняется, данное поручение адресовано Рособрнадзору, Минпросвещения РФ и властям регионов.

Кроме того, президент РФ поручил кабмину и Госсовету рассмотреть госрегулирование оборота информационной продукции для детей в интернете.

Ранее сообщалось, что всероссийские проверочные работы напишут около 1,4 млн студентов колледжей. Писать ВПР учащиеся колледжей будут впервые. Выполнить работы предстоит студентам первых курсов, а также тем, кто закончил в предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов.