В Минпросвещения заявили о недопустимости наказания учителей за результаты ВПР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко/Юлия Иванко

Наказывать учителей за плохие результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) нельзя, заявил директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства просвещения Евгений Семченко. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт отметил, что система ВПР существует не для того, чтобы наказывать учителей за "слабые" результаты учеников. Цель программы заключается в коррекции образовательного маршрута. Так, по его словам, руководители и чиновники не должны заниматься "вредительством", наказывая педагогический состав за низкие результаты школьников.

"Нужно понять причину. Если причина в учителе, ни в коем случае никто из наших коллег-чиновников не должен предъявлять претензии к учителю. Их задача — организовать помощь педагогу", — заявил Семченко.

По его словам, Рособрнадзор и региональные министерства уже создали рабочую группу, чтобы улучшить работу системы оценки знаний. Специалисты пришли к выводу, что систему ВПР необходимо скорректировать, чтобы задания проверочных испытаний не дублировались.

Кроме того, рабочая группа экспертов рекомендовала преподавателям не проводить контрольные работы на первом и последнем уроках, а также организовывать ученикам разбор допущенных ошибок.

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