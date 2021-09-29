Минпросвещения заменит разные контрольные всероссийскими проверочными работами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство просвещения РФ будет проводить всероссийские проверочные работы вместо региональных и муниципальных контрольных, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Есть поручение президента по снижению количества контрольных работ, и у нас есть уже универсальный и проверенный инструмент – ВПР. Верифицированный контент, соответствие федеральным государственным образовательным стандартам – все это дает возможность без дополнительных затрат времени и сил оценить качество усвоения знаний", – приводятся слова Кравцова на сайте министерства.

Кравцов добавил, что оптимизировать деятельность педагогов также позволят принятые на заседании федерального учебно-методического объединения рабочие программы по начальной и основной школе.

Ранее Владимир Путин поручил Рособрнадзору, Минпросвещения РФ и властям субъектов страны сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний".