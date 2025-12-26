Врач Чернышова: экспресс-похудение перед Новым годом может спровоцировать панкреатит

Фото: 123RF.com/garnazarina

Экстренное похудение перед Новым годом может привести к обострению заболеваний желудка. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, любые способы экстремально быстро снизить вес не полезны, поскольку из организма начинает уходить вода, что приводит к нарушению минерального состава. Это чревато сбоями в сердечно-сосудистой системе. Кроме того, существует риск нарушения работы желудочно-кишечного тракта и обострения таких заболеваний, как холецистит и панкреатит.

Также эксперт обратила внимание на то, что при быстром похудении организм начинает расщеплять не жир, а мышцы, поскольку так проще получить энергию в условиях угрозы жизни, которой ему кажется экстренная потеря веса. Это приводит к замедлению обмена веществ, головным болям, общей слабости, ухудшению умственной работы, настроения, а также состояния волос и кожи.





Надежда Чернышова врач-терапевт В итоге наступает Новый год, все веселятся, а у человека нет никакого желания и сил радоваться. Мысль только о том, как бы полежать где-нибудь.

При этом быстрое похудение в 99% случаев приводит к набору веса позже, а после каждого циклического изменения массы тела, обмен веществ ухудшается, и сбрасывать лишние килограммы становится все труднее, подчеркнула Чернышова.

Врач также развеяла миф о возможности быстро избавиться от лишнего веса с помощью воды с лимоном.

"Нет никаких доказательств, что это помогает похудеть, хотя в целом лимон полезен за счет высокого содержания витамина С. Однако надо учитывать, что пить его сок с водой, особенно натощак, противопоказано при гастритах, язвенной болезни, а также проблемах с эмалью зубов", – предупредила терапевт.

Также бесполезно есть для похудения активированный уголь. К тому же надо понимать, что он всасывает в себя витамины и минералы, соответственно обедняет рацион и в итоге может привести к дефицитам, отметила врач.

Помимо этого, важно учитывать, что сорбент впитывает лекарственные средства, а еще противопоказан при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например при гастрите, и способен вызвать запоры.





Надежда Чернышова врач-терапевт Поэтому нет никакого смысла в том, чтобы экстренно убирать несколько килограммов в последние дни перед Новым годом. Разумнее прямо сейчас принять решение начать заботиться о себе, питаться правильно и худеть постепенно, создавая лишь небольшой дефицит калорий – 200–300, максимум 400–500 в день.

