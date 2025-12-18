Биохимик Ходос: прием хлорофилла и магния не поможет в похудении

Россиянки начали экспериментировать с новыми методами похудения из соцсетей: они пьют для этого хлорофилл и цитрат магния, однако многие после этого жалуются на аллергические реакции. Можно ли похудеть таким способом и насколько он опасен, расскажет Москва 24.

Передозировка реальна?

В соцсетях завирусился неоднозначный метод похудения при помощи биодобавок. Россиянки, стремящиеся снизить вес, начали пить хлорофилл и цитрат магния. Ложка первого якобы заменяет порцию свежей зелени – на деле многие начали жаловаться на аллергию, сообщил телеграм-канал "Shot Проверка".

"Передозировка хлорофиллом при повышенном питании зеленью невозможна, а при употреблении БАДов в больших количествах вполне реальна", – объяснил в беседе с журналистами ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко.

С цитратом магния ситуация аналогичная: хотя при определенных показаниях добавка полезна, ее бесконтрольный прием может вызвать расстройство пищеварения и даже нарушить сон. Эксперт также подчеркнул, что обе добавки могут быть частью оздоровительного плана, но только при грамотном и дозированном применении в комплексе со сбалансированным питанием и физической активностью.

При этом, по данным аналитиков, в 2025 году продажи биологически активных добавок для снижения веса в России продемонстрировали динамику, увеличившись в 2,5 тысячи раз за год и превысив прошлогодние показатели на 92%. Лидером рынка стали препараты на основе действующего вещества "Оземпик": продажи оригинального лекарства в аптеках выросли в 5 раз, а его интернет-аналогов – в 2,5 тысячи раз. В целом БАДы фигурировали в каждом десятом аптечном чеке, а более трети добавок россияне приобретали на маркетплейсах.

Эксперты связали такой ажиотаж с агрессивным маркетингом и модой на быстрое похудение в рамках тренда на здоровый образ жизни. Однако врачи предостерегали от бесконтрольного приема подобных средств. Терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 назвала БАДы "котом в мешке", указав на упрощенную процедуру их регистрации, слабый контроль за производством и частые несоответствия состава заявленному. По ее словам, эффективность многих растительных компонентов в таких добавках сильно преувеличена.

Особую опасность, по мнению специалиста, представляют недобросовестные производители, которые могут добавлять в БАДы вещества, подавляющие аппетит, или компоненты, искусственно стимулирующие щитовидную железу, что способно привести к истощению и проблемам с сердцем.

"Почему я сейчас это хочу?"

В случае если цитрат магния принимается по назначению и является качественным, это достаточно безопасный препарат. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказал биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос.

"Однако он усваивается не так эффективно, как другая форма – бисглицинат магния. Последний представляет собой комплексное соединение, которое считается оптимальным для восполнения дефицита этого элемента. Что касается влияния на вес, то магний, хотя и прекрасно поддерживает нервную систему, улучшает сон и снижает стресс, не оказывает прямого воздействия на похудение", – пояснил эксперт.





Александр Ходос биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Хлорофилл сам по себе также не является средством для снижения веса, хотя это полезное вещество, привычное для организма, поскольку в большом количестве содержится во всей зеленой растительности: укропе, петрушке, зеленом луке, листовых салатах. Проблемы с желудочно-кишечным трактом при приеме добавок с хлорофиллом, скорее всего, связаны не с самим веществом, а с недобросовестностью производителей. Поскольку сырье дорогое, нередко туда добавляют обычные зеленые красители, которые и могут вызывать проблемы. Поэтому получать хлорофилл лучше всего естественным путем – через зеленые овощи, а не из БАДов.

Специалист также отметил, что если целью является похудение, то эффективный метод – употребление обильного количества клетчатки перед каждым приемом пищи. Этот способ не создаст эффекта отмены, подчеркнул он.

"Достаточно съедать порцию зелени (например, капусты, салата, укропа) или квашеной капусты перед едой. Это помогает питать микробиом кишечника, который играет ключевую роль в регуляции веса. Хотя такой подход требует времени (результаты будут видны через несколько месяцев), он надежен, доступен и не требует больших затрат", – сказал специалист.

Для определения необходимого количества зелени эксперт посоветовал сжать ладонь в кулак.

"В день следует съедать примерно 4–5 таких "кулаков" плотной зелени, распределив этот объем на все приемы пищи. Таким образом удастся получить не только полезные вещества вроде хлорофилла и магния, но и создать основу для долгосрочного контроля веса и улучшения общего самочувствия", – добавил Ходос.

В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 подчеркнула: чтобы улучшить самочувствие к Новому году и контролировать вес, эффективны не экстремальные диеты, а простые и безопасные шаги.

"Если есть отеки, важно выявить их причину (возможно, проблемы с щитовидной железой, почками или режимом), но помочь могут продукты, богатые калием: курага, чернослив, печеный картофель в кожуре. Основа рациона – обилие клетчатки: зеленые овощи и салаты (все виды капусты, листовые), которые нужно съедать перед основным приемом пищи. Это насыщает, снижает уровень гормона голода грелина и питает полезную микробиоту", – сказала она.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Также важны достаточное количество чистой воды (можно с лимоном или ягодами), качественный белок (яйца, куриная грудка, рыба) для сытости и умеренные специи для стимуляции пищеварения. Что касается десертов, лучше выбирать пастилу, зефир, желе с малым содержанием сахара или горький шоколад (от 75%), который стоит есть осознанно, медленно рассасывая, чтобы получить максимум удовольствия от малой порции.

По словам специалиста, стоит опасаться популярных, но рискованных методов. К ним относятся, например, жесткие белковые диеты, которые перегружают почки и печень, создают состояние искусственного преддиабета из-за кетоновых тел, а также монодиеты на соках, резко повышающие уровень сахара в крови и нагрузку на инсулиновую систему.

"Опасность также представляет хронический стресс, который ведет к постоянному повышению кортизола. Этот гормон не только провоцирует желание калорийной пищи, но и способствует накоплению жира, особенно в области живота. Поэтому борьба со стрессом через осознанность, достаточный сон, приемы релаксации не менее важна, чем диета", – пояснила врач.

Специалист отметила, что ключ к успеху – не вступать в борьбу с организмом, а научиться мягко им управлять: задавать себе вопросы ("Почему я сейчас это хочу?", "Могу ли я заменить это на более полезное?"), позволять себе лакомства осознанно и вписывать физическую активность в повседневную жизнь (пройти лишний этаж по лестнице, напрягать мышцы в течение дня). Главное – постепенно расширять границы самоконтроля, делая здоровые привычки автоматическими, заключила Соломатина.