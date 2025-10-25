Фитнес-эксперт Каневский предупредил о фатальных последствиях приема жиросжигателей

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, что такое жиросжигатели и почему их опасно применять для здоровья.

Чтобы добиться того или иного результата, недостаточно грамотно подобрать соответствующую методику тренировки, выстроить план питания и купить экипировку. Важно проявить дисциплину и терпение, без которых добиться необходимой цели будет просто невозможно. Особенно когда человек ждет ее как можно скорее.

Именно по этой причине многие пытаются форсировать события, бездумно применяя различные препараты. А они, как правило, могут привести к ухудшению здоровья.

Что это за средства и чем они могут быть опасны, разберем в этом материале.

Жиросжигатели

Это большой набор разных добавок, которые оказывают воздействие на наш организм. Например, Л-карнитин (левокарнитин) – это органическое соединение, которое участвует в обмене веществ и помогает переносить жирные кислоты в митохондрии клеток для последующего окисления. То есть данное вещество ускоряет метаболизм в жировых клетках, что и способствует более быстрому похудению. Но нужно понимать, что работает добавка при соблюдении ряда правил:

только во время кардиотренировок, когда пульс находится в зоне сжигания жира, а продолжительность сессии не менее 45 минут. Плюс необходимо следить за временем приема и дозировкой, предварительно обсудив это со специалистом;

важно не только регулярно тренироваться, но и строго соблюдать диету, иначе вы нивелируете эффект от тренировки.

По сути, Л-карнитин – это единственная добавка, которая при соблюдении всех условий безопасна для здоровья.

Термодженики – это жиросжигатели, которые повышают выработку тепла организмом, активируют симпатическую нервную систему, ускоряют обмен веществ и подавляют аппетит.

По сути, во время кардиотренировок в сочетании с приемом препарата у человека повышается не только пульс, но и температура тела, что создает благоприятные условия для сжигания подкожной жировой клетчатки. При этом важно понимать, что такой эффект может вызвать серьезные последствия:

обильное потоотделение, что может привести к обезвоживанию, а также снижению содержания в организме минеральных солей, что, в свою очередь, чревато судорогами в мышцах, а также повышенной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему;

добавка вызывает привыкание;

из-за высокого содержания кофеина возможно развитие бессонницы.

Кроме того, добавка противопоказана для людей с проблемами с сердцем.

Диуретики, или мочегонные препараты, также нередко используют спортсмены, причем не только для быстрого снижения веса, но и чтобы отрицательно пройти допинг-тест в тех случаях, когда применяют запрещенные препараты (для снижения концентрации веществ в моче). Но дело в том, что сами по себе диуретики тоже запрещены в спорте. Из побочных эффектов можно отметить снижение уровня минеральных солей, что крайне опасно для ряда систем органов нашего организма. Другими словами, применять их для похудения запрещено.

Добавки, которые воздействуют на щитовидную железу

Один из самых популярных в 2000-х видов жиросжигателей. Препарат стимулирует синтез гормона щитовидной железы – тироксина, который ускоряет метаболизм. Главным недостатком применения является развитие дисфункции щитовидки, что приводит к так называемому гипотиреозу. То есть добавка угнетает нормальное функционирование органа. Что, как не сложно догадаться, является патологией. Согласитесь, серьезная плата за желание быстро похудеть.

Запомните: запрещено применять какие-либо препараты, воздействующие на эндокринную систему! Такие вещества назначают только врачи по медицинским показаниям.

Блокаторы углеводов/жиров и подавители аппетита

Сложные вещества, запускающие определенные химические процессы, из-за которых снижается всасывание жиров или углеводов либо подавляется чувство голода. А значит, вы просто меньше едите.

Если посмотреть количество медицинских препаратов или БАДов данного назначения, становится очевидно, что если человек хочет их применить, то делать это можно только с разрешения и по назначению врача. Например, многие подавители аппетита применяют при лечении сахарного диабета второго типа. Согласитесь, для здорового человека даже при наличии избытка веса тела применение таких препаратов без назначения может быть опасно для здоровья.

Если проанализировать все вышесказанное, то несложно сделать вывод, что единственной безопасной добавкой является Л-карнитин, но, как я писал выше, если вы его правильно применяете, а также следите за питанием.