Протеин, ВСАА, Л-карнитин: что новичкам нужно знать о спортпите

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какой вид спортивного питания стоит употреблять новичкам.



Энтузиазм является некой разновидностью мотивации. Именно поэтому, многие люди, впервые купившие абонементы в фитнес-клуб, с особым рвением приступают к занятиям. И их можно понять: раз есть клубная карта, пора готовиться к пляжному сезону. А значит, необходимы регулярные тренировки.

Когда человек начинает заниматься, его организму нужны разные питательные вещества как для ускорения результата, так и для общего восстановления. Но это не значит, что из огромного выбора спортивного питания нужно покупать все подряд – в этом просто нет необходимости, так как многие добавки не будут работать, пока вы не начнете заниматься на "соответствующем уровне" (например, как спортсмены).

Запомните: фитнес – это умеренные физические нагрузки, а спорт – избыточные, поэтому там и нужно больше специализированных добавок.

Какое же спортивное питание подойдет именно новичкам?

Протеин

Пожалуй, самый распространенный вид добавок. И это неудивительно, ведь протеин помогает не только набирать мышечную массу, но и снижать жировую. В первом случае, когда человек целенаправленно качается в тренажерном зале или посещает уроки по кроссфиту, тяжелой атлетике, у него возникает повышенная потребность в "строительном материале" – белке. При таких тренировках его количество в рационе нужно увеличить до двух граммов на килограмм веса тела.

Набрать такой объем протеинов из обычных продуктов достаточно сложно и некомфортно, так как нужно практически постоянно есть. И именно здесь на помощь приходит порошковый протеин. Что это такое? Как правило, это концентрат сывороточного белка, который делают из сыворотки молока. Ее очищают от лишних, так называемых балластных веществ и фасуют в виде порошка. Такой белок легко разводится с водой или молоком, быстро усваивается, не несет в себе большого количества углеводов и жиров (если это просто сывороточный протеин). А если это так называемый изолят, то он вообще очищен от любого количества жиров и углеводов (правда, он и стоит дороже).

Другими словами, вы получаете "быстрый белок", который великолепно усваивается, насыщая мышцы строительным материалом. Это позволяет вам уменьшить количество приемов пищи либо размер порций.

Собственно, благодаря протеину можно в целом контролировать аппетит, делая правильные перекусы. Это особенно актуально для тех, кто хочет похудеть за счет снижения жировой массы тела, о чем я упомянул выше. Здесь все просто: вместо какого-либо вредного перекуса (сладкое, пицца, фастфуд), человек употребляет протеиновый напиток, который прекрасно утоляет чувство голода.

К слову, протеин делают не только из сыворотки молока, он также бывает соевый, яичный, конопляный и говяжий. Здесь выбор зависит как от индивидуальных вкусовых предпочтений, так и от особенностей системы питания (например, вегетарианства). Правда, любой вид другого протеина по сравнению с сывороткой стоит дороже.

Л-карнитин

Это один из самых популярных видов так называемых жиросжигателей. Но, несмотря на его название, в буквальном смысле слова от его применения жир не горит! Тогда как же он работает?

Во время кардиотренировок, когда вы занимаетесь в "зоне сжигания жира" не менее 45 минут подряд, Л-карнитин ускоряет метаболизм в жировых клетках. То есть помогает выделять энергию, которая и расходуется организмом во время тренировки. Это очень важно понимать, так как многие люди начинают употреблять Л-карнитин не перед занятием, как это показано, а просто так в течение дня, рассчитывая, что будет какой-то эффект. К сожалению, вы только впустую потратите деньги, не получив желанного результата.

ВСАА

Протеин в нашем организме сам по себе не усваивается. Попадая в организм, он проходит процесс гидролиза (расщепления) до аминокислот, в виде которых уже и происходит усвоение. Всего существует 20 аминокислот, три из которых обладают особенным свойствами: они подавляют выделение гормона кортизола, который известен как гормон стресса.

С точки зрения тренировок данный гормон негативно влияет на восстановление мышечной массы, а значит, и на результат. Для борьбы с негативным воздействием кортизола существует добавка под названием ВСАА, в состав которой входят аминокислоты изолейцин, валин и лейцин. В правильном сочетании они снижают действие гормона стресса.

ВСАА лучше применять тем людям, кто хочет набрать мышечную массу.

Хондропротекторы и коллаген

Но не только нашим мышцам нужна помощь. В опорно-двигательный аппарат также входят кости, сухожилия и связки. Связки соединяют кости между собой, сухожилия крепят мышцы к костям. Оба вида тканей представляют из себя "ремни", состоящие из двух типов волокон: коллагеновых и эластиновых. Коллаген отвечает за прочность тканей, а эластин – за их мобильность.

К сожалению, в повседневной жизни, особенно без регулярных физических нагрузок, связки и сухожилия слабеют. И если резко приступить к регулярным тренировкам, можно получить травму: растяжение и даже разрывы. Поэтому рекомендуется пропить курс коллагена, задача которого сделать ткани крепче, а также хондропротекторы (глюкозамин и хондроитин), которые укрепляют суставную поверхность и кости в целом. Более того, данные виды добавок рекомендованы и тем людям, кто не планирует регулярно заниматься вообще, – в качестве профилактики.

Помните, что все виды спортивного питания необходимо принимать строго по инструкции и только в тех случаях, если вы регулярно, интенсивно занимаетесь (кроме коллагена и хондропротекторов).

Не забывайте, что избыток белка вреден для почек, поэтому тот же протеин "просто так" пить не стоит. Это же касается и аминокислот ВСАА. В целом спортивное питание – это помощь в достижении результата, но только при условии обязательных и стабильных тренировок.