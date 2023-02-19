Рацион чемпиона. Можно ли заменить спортивное питание обычными продуктами

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, можно ли заменить спортивное питание обычными продуктами и народными средствами без вреда для здоровья.



Уже 20 лет я работаю персональным тренером и 10 рассказываю про фитнес и здоровый образ жизни. Как правило, мне задают стандартные вопросы про тренировки и диеты. Но некоторые из них приводят в ступор, причем не своей наивностью, а откровенной абсурдностью.

Например, однажды меня спросили, можно ли вместо гейнера – разновидности спортивного питания с большим содержанием углеводов – употреблять напиток на основе сметаны, меда и пива? Я даже уточнил: "Вы надо мной подшучиваете?" Оказалось, что нет: собеседник прочитал такой совет в интернете.

Я задумался: несмотря на развитие отрасли спортивного питания и фитнес-индустрии в целом, при возможности получать качественную информацию люди все равно пытаются использовать некие народные средства. Так ли они эффективны и могут ли заменить спортивное питание? Давайте разбираться.

Альтернативу спортивному питанию часто ищут просто потому, что пока не могут себе позволить купить конкретную добавку. Так было и в моей жизни, когда, будучи подростком, впервые пришел в тренажерный зал. Тогда для меня банка протеина была финансово недоступна, а я так хотел набрать мышечную массу. Чтобы добиться нужного результата, ел много творога – по 500 граммов каждый день. Из этого продукта я получал около 100 граммов белка – это мне и было нужно.

Конечно, кроме творога, я ел много гречневой каши и по 10 яичных белков каждый день. В совокупности с регулярными и интенсивными тренировками за первые полгода получился очень хороший результат – я набрал восемь килограммов мышечной массы. И все бы ничего, если бы в один прекрасный день у меня не образовался камень в почке. Позже выяснилось, что это произошло из-за слишком однообразного питания.

В твороге очень много кальция, поэтому при таком количестве съеденного камень начал расти. Если вам кто-то советует включить его в рацион, то не употребляйте больше 250 граммов продукта в день. Ищите другие источники белка, их очень много: любой вид рыбы, мяса и птицы, другая кисломолочная продукция, орехи, бобовые, соя.

При работе на мышечную массу нормой считается употребление до двух граммов белка на килограмм веса. Но это правило можно использовать только при регулярных и тяжелых тренировках. Кроме того, необходимо на каждые сто граммов приобретенного белка выпивать не меньше литра чистой питьевой воды без газа и красителей. Это важно с точки зрения работы почек.



Яйца тоже часто называют отличным источником белка. Этот продукт действительно поможет набрать мышечную массу. Во-первых, он прекрасно усваивается. Во-вторых, если есть только яичный белок (что и нужно делать), то организм получает только чистый протеин – никаких лишних калорий. И он не провоцирует образование камней в почках.

Единственным недостатком такой диеты является сам процесс приготовления яиц. Очистка и отделение от желтка при разовой порций в несколько яиц – утомительное занятие. Да и вкусовые качества яичного белка, который нельзя употреблять с солью или майонезом, по понятным причинам достаточно сомнительные.

Вернемся к примеру с заменой гейнера рецептом из сметаны, меда и пива. Абсолютно очевидно, что алкоголь и тренировки несовместимы. Во-первых, даже в легком опьянении заниматься небезопасно. Во-вторых, алкоголь обезвоживает организм, что увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Если нужна энергия перед тренировкой, идеально за два часа до занятия съесть порцию гречневой или овсяной каши. Также отлично подойдут макароны из твердых сортов пшеницы или цельнозерновой хлеб.

Среди вредных советов часто можно встретить рекомендацию для тех, кто хочет похудеть за счет снижения жировой массы – не пить во время тренировок. Сторонники этой идеи уверены, что чем меньше воды в организме, тем быстрее уходят объемы. На самом деле это категорически неверное утверждение.

Нехватка воды негативно сказывается на общей выносливости, а значит, и результате занятия. Более того, из-за недостатка жидкости может случиться тепловой удар. Также во время тренировок вместе с потом выходят минеральные соли, дефицит которых нарушает работу сердца, мышц, приводят к спазмам и судорогам. Поэтому употреблять от полулитра воды за тренировку – это норма.

При нормальном сбалансированном питании можно добиваться хороших результатов. Специализированные же добавки можно подключать только тогда, когда нужно серьезно улучшить результаты.

