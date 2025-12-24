Форма поиска по сайту

24 декабря, 10:56

Общество
Общественник Попов призвал запретить алкоголь на корпоративах

В России предложили запретить алкоголь на корпоративах

Фото: depositphotos/draghicich

В России необходимо запретить алкоголь на корпоративах. Таким мнением с изданием "Абзац" поделился общественный деятель Вадим Попов.

По его словам, алкогольные корпоративы – это пережиток прошлого. Он подчеркнул, что вместо вечеринок, на которых люди напиваются "до животного состояния", лучше проводить безалкогольные мероприятия с подведением итогов года.

"Сэкономленные деньги лучше выплатить сотрудникам, 13-ю зарплату, модернизировать производство или направить средства на благотворительность. В условиях инфляции и СВО это куда важнее, чем бессмысленные пьянки", – подчеркнул Попов.

Он также добавил, что граждане злоупотребляют крепкими напитками во время новогодних каникул. Запрет спиртного на корпоративах, в свою очередь, поможет сохранить не только здоровье, но и моральный облик работника.

Ранее психолог Ангелина Сурина рассказала, что отказ от привычных новогодних встреч в коллективах способен лишить людей той самой "частички родственной души", благодаря которой рабочая команда становится по-настоящему близкой.

Она объяснила, что сотрудники давно воспринимают корпоратив не просто как отдых, а как особый формат командного сплочения. По ее словам, подобные вечера работают как своеобразный тимбилдинг: люди раскрывают свои личные качества, становятся понятнее для коллег и руководства, а коллектив получает возможность увидеть, "кто свой, а кто нет".

Россияне стали чаще приглашать на праздник аниматоров в костюме Гринча

