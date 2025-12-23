Юрист Шайдуллина: полученная на корпоративе травма не является производственной

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Работодатель не обязан оплачивать лечение сотрудника, получившего травму во время корпоратива. Об этом Москве 24 рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

По ее словам, в большинстве случаев пострадавший на корпоративе сотрудник должен взять больничный и получить пособие по временной нетрудоспособности из Фонда социального страхования.





Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда Такая травма априори не может считаться производственной, потому что не связана с непосредственным выполнением трудовой деятельности.

Однако обратная ситуация возможна в том случае, если сотрудник пострадал, развлекая приглашенных на мероприятие клиентов. Но при этом должна сохраниться переписка с работодателем, который поручил ему это делать. В таком случае может считаться, что человек получил производственную травму, подчеркнула юрист.

"Работодатель будет обязан выплачивать пострадавшему зарплату в полном объеме в течение всего периода нахождения на больничном. Кроме этого, сотрудник сможет через суд взыскать компенсацию морального ущерба и расходов на покупку лекарственных средств", – отметила эксперт.

По ее словам, нет никакой разницы, проходил корпоратив в рабочее время или нет, на территории работодателя или где-то в ресторане после работы. Для признания того, что травма связана с несчастным случаем на производстве, самым главным критерием является факт того, что сотрудник делал – трудился или отдыхал.

Ранее юрист Илья Русяев напомнил, что корпоративные мероприятия, как правило, проводятся по инициативе руководства и чаще всего – в нерабочее время. Участие в них не относится к трудовым обязанностям сотрудников и прямо не закреплено в Трудовом кодексе.

