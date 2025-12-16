HR-эксперт Королева: сотрудник вправе обжаловать штраф от работодателя в суде

В Госдуме предложили ужесточить санкции для работодателей, которые незаконно применяют дисциплинарные взыскания к своим сотрудникам. Какие меры наказания существуют в трудовой среде, разбиралась Москва 24.

Незаконные взыскания

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли предложение об усилении мер воздействия на работодателей, которые незаконно применяют дисциплинарные взыскания к сотрудникам. Текст законопроекта, в котором уже внесены необходимые изменения в КоАП, передан на рассмотрение в правительство РФ, сообщило РИА Новости.

Как отметил депутат Алексей Куринный в разговоре с агентством, размеры штрафов за незаконные дисциплинарные взыскания давно не менялись. А это значит, что инициатива поможет предотвратить нередкие случаи несправедливого привлечения работников к ответственности.



Алексей Куринный депутат Госдумы В настоящее время наказание выражается в предупреждении или наложении административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 до 5 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 1 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Согласно предложенным поправкам, депутаты предлагают изменить суммы и штрафовать должностных лиц и тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от 30 до 50 тысяч рублей; юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, если работодатель повторно нарушит закон, то для должностных лиц необходимо ввести штраф до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок 1–3 года. Для индивидуальных предпринимателей (ИП) следует установить взыскание до 80 тысяч, а юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

Если же нарушение будет допущено трижды, то санкции станут еще строже: для должностных лиц предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей и возможность отстранения до 5 лет, для ИП сумма взыскания окажется в размере от 80 до 100 тысяч, а для организаций – от 500 до 700 тысяч рублей.

"Штрафы не предусмотрены"

При этом стоит помнить, что работодатель может применить к сотруднику всего три вида взысканий: замечание, выговор и увольнение, рассказал Москве 24 адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Илья Бурков.

Все эти действия ждут подчиненного только в том в случае, если он совершит дисциплинарный проступок: наиболее часто это нарушения условий трудового договора, должностной инструкции, правил внутреннего трудового распорядка или иных локальных нормативных актов (к примеру, опоздание или невыход на работу).

В таком случае руководство обязано затребовать от подчиненного письменное объяснение в течение двух рабочих дней.

"И только после этого на основании представленных объяснений и оценки наличия уважительных причин работодатель принимает решение о взыскании", – отметил Бурков.





Илья Бурков адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Ключевым правилом является строгое соблюдение процедуры: обязанность затребовать объяснение, надлежащее оформление приказа и соблюдение сроков применения взыскания.

Последнее должно произойти не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка: это позволяет исключить отсрочку наказания, например, на год после нарушения, отметил юрист.

Однако работник всегда имеет право обжаловать решение во внесудебном или судебном порядке. При этом первый предполагает обращение в комиссию по трудовым спорам.

Также важно отметить, что дисциплинарное взыскание влияет на характеристику сотрудника. А наличие двух действующих нарушений может послужить основанием для увольнения по инициативе работодателя, предупредил специалист.

При этом начальство может лишить сотрудника и части премии, правда, только при ее наличии. При этом сумма снижения не может приводить к уменьшению зарплаты сотрудника более чем на 20 процентов.

"Но для того, чтобы такое произошло, данное условие должно быть прописано в трудовом договоре и локальных нормативных актах организации", – отметил эксперт.

Он также напомнил: несмотря на то что сведения о дисциплинарном взыскании не вносятся в трудовую книжку, они хранятся у руководства. Поэтому, если при трудоустройстве в новую организацию будет запрошена информация с предыдущего места работы, такие данные могут быть раскрыты, подчеркнул Бурков.

При этом юрист напомнил, что ни один дисциплинарный проступок не является поводом для штрафа сотрудника – такая мера наказания незаконна.

Однако, по словам HR-эксперта Александры Королевой, на практике некоторые работодатели все же пытаются ввести штрафные санкции, указывая возможность таковых в локальных нормативных актах.

"Тем самым они подвергают себя значительным рискам, поскольку подобные положения могут быть легко оспорены", – объяснила эксперт в разговоре с Москвой 24.

При этом если руководство и пытается штрафовать сотрудников, то чаще всего это происходит за опоздания, нарушение корпоративной этики или невыполнение ключевых показателей эффективности (KPI).





Александра Королева HR-эксперт Изначально KPI призваны стимулировать повышение эффективности работы, однако на практике иногда встречаются ситуации, когда руководство устанавливает заведомо невыполнимые требования и применяет санкции за их невыполнение, что оказывает демотивирующее воздействие на персонал.

Эксперт добавила, что в качестве оснований для штрафов также могут фигурировать использование ненормативной лексики или курение на рабочем месте.

"При этом размеры взысканий существенно различаются. Например, за опоздания в локальных актах некоторых организаций предусмотрены фиксированные суммы, такие как 5 тысяч рублей, а также прогрессивная шкала, где сумма за три опоздания в месяц может достигать, например, и 60 тысяч рублей", – отметила специалист.

Тем не менее, получив штраф или информацию о том, что таковой полагается, подчиненный вправе защитить свои интересы через обращение в трудовую инспекцию или суд. В таком случае будет проведена проверка законности локального нормативного акта, правильности оформления всех связанных документов и процедур, заключила Королева.