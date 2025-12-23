Форма поиска по сайту

Биолог Глазков: лебеди-шипуны на замерзающей реке в Подмсоковье не нуждаются в спасении

Биолог рассказал, нуждаются ли в спасении лебеди-шипуны на замерзающей реке в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Лебеди-шипуны на замерзающей реке в Подмосковье не нуждаются в спасении при наличии достаточной кормовой базы, рассказал Агентству "Москва" кандидат биологических наук Павел Глазков.

До этого в СМИ появились публикации о том, что в Хотькове на реке Воре находится пара птиц, которые не смогли улететь на юг и рискуют замерзнуть.

"Надо посмотреть: если птица кормится, постоянно голову под воду засовывает и вытаскивает какую-то растительность, значит, здесь достаточно еды ", – объяснил эксперт.

Помимо этого, нужно убедиться, что птица летная. По словам Глазкова, одна из птиц может оказаться раненой, а вторая осталась здесь. Однако если лебеди в порядке, то спасать их не нужно, поскольку они улетят, как только водоем начнет покрываться льдом.

Кроме того, он обратил внимание на то, что одна из птиц – взрослая, а вторая – птенец этого года. В настоящий момент неизвестно, почему они остались и не улетели, однако лебеди-шипуны зачастую остаются на открытых водоемах, особенно если еды достаточно.

"Они в основном вегетарианцы и собирают сейчас, пока снега не было, траву щиплют, а когда замерзает земля, они собирают растительную пищу со дна водоемов, до которой могут дотянуться своей длинной шеей", – заключил Глазков.

В пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области также сообщили, что птицам ничего не угрожает, передает телеканал "360".

Водоплавающие птицы являются обычными обитателями для региона, они не занесены в Красную книгу и часто селятся в водоемах в городской черте. Тот факт, что они зимуют на территории Подмосковья, не является подтверждением того, что лебеди травмированы и не могут улететь.

"На представленных фотоматериалах птица плавает в паре с другим водоплавающим, выбравшим местом своей зимовки Подмосковье, что указывает на достаточность корма", – отметили в министерстве.

В незамерзающих участках успешно зимуют в том числе те представители водоплавающих, которые не относятся к естественным обитателям Подмосковья, например, огари или мандаринки.

Помимо этого, птиц часто подкармливают местные жители. Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин указал на то, что важно делать это правильно и не навредить.

В первую очередь, корм нельзя бросать в воду, так как это загрязняет водоемы. Кроме того, нельзя использовать соленые семена и сало, чипсы, орехи, пшено и хлебобулочные изделия.

Ранее москвичам посоветовали подкармливать птиц несоленым салом, так как животный жир необходим для выживания. Первыми на запах сала к кормушке прилетят синицы, дятлы и поползни. К ним также могут присоединиться всеядные врановые, такие как вороны, галки и сойки.

