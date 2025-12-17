Москвичам посоветовали подкармливать птиц зимой несоленым салом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Птиц в мороз следует подкармливать несоленым салом, поскольку животный жир необходим для выживания, рассказал департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы в телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что сало является для птиц "суперфудом", поскольку в зимние дни они тратят много энергии на поддержание температуры тела.

"Животный жир помогает быстро и эффективно восполнить запасы калорий", – сказано в публикации.

Первыми на запах сала к кормушке прилетят синицы, дятлы и поползни. К ним также могут присоединиться всеядные врановые, такие как вороны, галки и сойки. Однако птицам нужно предлагать сало без соли, пряностей и копчения.

Ранее руководитель экоцентра "Лосиный остров" департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Елена Чижова рассказала, что подкармливание белок с рук в парках может быть небезопасно для человека.

Она отметила, что животным нельзя есть жареные и соленые семечки подсолнечника, а также миндаль и арахис. Кроме того, эксперт предостерегла от подкормки хлебом, поскольку он не полезен для животных и может быстро испортиться.

