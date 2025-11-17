Эксперт Чижова призвала не подкармливать белок с рук

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Подкармливание белок с рук в парках может быть не безопасно для человека. Об этом Москве 24 рассказала руководитель экоцентра "Лосиный остров" департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Елена Чижова.

17 ноября отмечается Международный день белки. По словам эксперта, в течение осени, эти животные активно делают запасы еды на зиму, укрепляют и утепляют свои жилища.

Запасы съестного у них находятся, как правило, под корнями деревьев или в расщелинах. В этом году было много орехов, поэтому сейчас белки способны найти пропитание самостоятельно, отметила эксперт.





Елена Чижова руководитель экоцентра "Лосиный остров" департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Но если хочется положить что-либо в кормушки, следует помнить: животным нельзя есть жареные и соленые семечки подсолнечника, а также миндаль и арахис. Зато они с удовольствием съедят сухофрукты, сушеные яблоки и ягоды, фундук, кедровые орехи в скорлупе.

Также эксперт предостерегла от подкормки хлебом: такой продукт не полезен для всех животных, плюс белки не очень его любят, кроме того, хлеб быстро испортится в существующих погодных условиях.

"Рекомендуется подкармливать только тем, что животное ест в дикой природе в соответствующий сезон года. Если это зима, то люди должны заранее позаботиться о заготовке соответствующей подкормки", – добавил начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.

Кроме того, Чижова посоветовала не подкармливать белок, а также других животных с рук, поскольку в таком случае существует риск заражения инфекционными заболеваниями. Плюс следует помнить, что эти звери больно кусаются, и если инцидент произошел, важно как можно скорее обратиться в медицинское учреждение.

В департаменте природопользования напомнили, что изымать животных из природы – нарушение закона.

"Если белка оказалась в беде и нуждается в лечении, ее необходимо передать специалистам, обратившись по номеру "Горячей линии" Единой справочной службы Москвы 8 (495) 777-77-77", – отметила специалист.

