23 декабря, 16:43

Общество

В Тюменской области школьнику подарили телефон после обращения к Путину

Фото: телеграм-канал "Народный фронт Тюменская область"

Телефон подарили 11-летнему мальчику из Тюмени Семе Соболеву после того, как он обратился на прямую линию и попросил у Владимира Путина смартфон для учебы. Об этом сообщает пресс-служба общероссийского общественного движения "Народный фронт" по области.

В организации рассказали, что в период, когда занятия ребенка проводились в дистанционном формате, он не смог их посещать из-за старого телефона, который не справлялся с нагрузкой. Подросток мечтал получить смартфон, однако многодетная семья, в которой воспитывается школьник, не могла купить ему гаджет.

После этого ребенок решил написать обращение на прямую линию президенту.

"Он (Соболев. – Прим. ред.) не надеялся, что его письмо заметят, – просто отправил его в мессенджере MAX. "Народный фронт" обратил внимание на обращение Соболева и исполнил его мечту", – сказано в сообщении.

Также оказалось, что у подростка нет отца, а мать от ребенка отказалась. Воспитывает мальчика родная тетя.

Ранее владелец пекарни "Машенька" в подмосковных Люберцах Денис Максимов задал вопрос о мерах поддержки малого бизнеса и налоговых послаблениях во время прямой линии. Президент пообещал решить вопрос. Глава государства также попросил предпринимателя прислать ему "чего-нибудь вкусненького".

Позднее сотрудница пекарни порекомендовала Путину пирог "Чизбургер". Спустя время российский лидер получил от хозяина заведения корзину с выпечкой и поблагодарил мужчину за подарки. Президенту передали хлеб, пирожки и другие продукты.

В ответ Путин направил Максимову корзину с новогодними угощениями. В нее положили варенье, шоколад и другие угощения.

Президент подвел итоги этого года во время прямой линии 19 декабря. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут. За это время глава государства ответил в общей сложности на 77 обращений.

