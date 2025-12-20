Рубио пошутил, что остался без внимания из-за прямой линии Путина

Фото: ТАСС/EPA/LUKE JOHNSON

Госсекретарь США Марко Рубио пошутил, что его брифинг 19 декабря остался без внимания журналистов из-за того, что он начался во время прямой линии Владимира Путина.

"Он пытается помешать моему обращению", – в шутку сказал Рубио, его слова приводит The New York Times.

Дипломат также удивился, когда журналисты сообщили ему, что российский президент отвечал на вопросы более четырех часов. По словам Рубио, он не сможет показать такой же результат.

"Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора", – отметил госсекретарь.

Путин подвел итоги 2025 года в ходе прямой линии 19 декабря. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут. За это время президент ответил в общей сложности на 77 обращений.

Ведущие Екатерина Березовская и Павел Зарубин прочли или вывели на экраны до 30 обращений к Путину, которые поступили по телефону, через СМС, а также соцсети и мессенджеры. Таким образом, большинство вопросов задали представители СМИ.

Среди присутствующих были и иностранцы, 6 из них смогли задать российскому лидеру свои вопросы.