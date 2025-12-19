Среди табличек на прямой линии Путина выделялись "Ыччуу" и "Код зла"

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Среди табличек журналистов на прямой линии Владимира Путина, совмещенной с пресс-конференцией, выделялись "Ыччуу" и "Код зла", сообщает телеканал "360".

Среди надписей также выделялись фразы "Хочу жениться!", "Дети, школа, безопасность!", "Дорога жизни", "Дайте слово Башкирии" и "А учит кто?".

Одной из ключевых тем прямой линии стала безопасность Калининграда. Такое мнение высказал News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, этот вопрос был актуален для многих россиян.

"Путин четко сказал, что любые попытки нападения на эту территорию будут жестко пресечены. Я согласен, пусть держатся от Калининграда подальше, здоровее будут", – подчеркнул парламентарий.

Кроме того, он отметил высокую значимость прошедшей прямой линии. Интерес жителей России к жизненным проблемам говорит об их уверенности в скорой победе на СВО. Колесник указал на то, что "Европа только и твердит о смерти, а мы – за жизнь".

Путин подвел итоги 2025 года в ходе прямой линии 19 декабря. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут. За это время президент ответил в общей сложности на 77 обращений.

В ходе прямой линии президент выступил с предупреждением о том, что угрозы в адрес Калининградской области будут чреваты крупномасштабным вооруженным конфликтом.

Он подчеркнул, что все должны понимать и отдавать себе отчет в том, что подобные угрозы приведут к "невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень".

