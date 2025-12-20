Форма поиска по сайту

Новости

Новости

20 декабря, 17:08

Общество

Путин получил корзину с выпечкой от хозяина пекарни в подмосковных Люберцах

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин получил от владельца пекарни "Машенька" в подмосковных Люберцах Дениса Максимова целую корзину с выпечкой, сообщили в пресс-службе президента.

"Денис Владимирович, спасибо большое за подарки!.. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Всего доброго, спасибо большое", – сказал Путин.

В корзине находились хлеб, пирожки и другая выпечка. Глава государства с чаем и вареньем попробовал переданные угощения. Как отметили в пресс-службе, ему понравилось.

Уточнялось, что президент в ответ передал предпринимателю корзину с новогодними угощениями.

Хозяин пекарни "Машенька" задал свой вопрос во время прямой линии с Путиным. Его интересовали меры поддержки малого бизнеса и налоговые послабления. Владелец также признался, что назвал заведение в честь старшей дочери.

Российский лидер, в свою очередь, попросил Максимова прислать чего-нибудь вкусненького. Позднее сотрудница пекарни посоветовала ему пирог "Чизбургер".

Путин подвел итоги 2025 года в ходе прямой линии 19 декабря. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут, за это время президент ответил в общей сложности на 77 обращений.

