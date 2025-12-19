Россия, мир и НЛО: о чем спрашивали Владимира Путина на подведении итогов 2025 года

19 декабря Владимир Путин подвел итоги 2025 года в рамках совмещенных прямой линии и пресс-конференции. В этот раз мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Наиболее яркие моменты – в нашем материале.

"Мы хотим завершить конфликт на Украине мирными средствами"

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Владимир Путин вновь подвел итоги года в рамках совмещенной прямой линии и пресс-конференции. Впервые к этому формату прибегли в 2020 году, однако со временем он прижился на постоянной основе.

К началу мероприятия российскому лидеру поступило более 2,5 миллиона вопросов, а к концу – больше 3 миллионов. Кроме того, аккредитацию на мероприятие получили свыше 600 журналистов. Среди них представители не только российских федеральных и региональных СМИ, но и зарубежных, в том числе из недружественных стран. Участие последних продиктовано желанием, чтобы позицию президента услышал весь мир, объяснил в эфире телеканала "Россия-1" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В этот раз общение главы государства с россиянами и журналистами продлилось 4 часа 27 минут. Всего за это время российский лидер успел ответить на 77 вопросов.

Проведение спецоперации остается одной из наиболее актуальных тем: мероприятие открылось вопросом об обстановке на переговорном треке. По словам Путина, желания вести разговор о территориях со стороны Украины пока не видно и Киев не стремится решать проблемы мирными средствами.

"Но все-таки мы видим, и чувствуем, и знаем об определенных сигналах, в том числе со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог", – уточнил он.





Владимир Путин президент РФ Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису.

Также Путин подчеркнул, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, противник же вынужден отходить.

"Уверен, что до конца текущего года мы еще с вами будем свидетелями новых успехов наших вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения", – подчеркнул президент.

Также Путин пообщался с Героем России, командиром штурмовой роты Нараном Очир-Горяевым. Он рассказал, что солдаты ВСУ расстреливали мирных жителей, которые не захотели эвакуироваться из Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Герой России сравнил действия ВСУ с преступлениями нацистов и отметил, что граждане были очень рады, когда увидели российских солдат.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Также Путин прокомментировал видео, которое украинский лидер Владимир Зеленский снял у стелы на выезде из Купянска Харьковской области 12 декабря. Все его районы оказались под контролем российских войск 16-го числа.

"Зеленский талантливый артист, я говорю это без всякой иронии. <...> Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Правильно? Если уж Купянск под их контролем", – сказал глава государства.

Кроме того, Путин прокомментировал ситуацию с выборами на Украине, так как полномочия Зеленского давно истекли. В частности, был затронут вопрос безопасности их проведения в условиях военного конфликта.

"Мы готовы подумать над тем, как обеспечить безопасность выборов на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территорий в день голосования", – рассказал президент.

При этом Россия потребует, чтобы миллионы живущих в РФ украинцев смогли проголосовать на территории страны, добавил Путин.

Также в ходе общения с президентом были затронуты проблемы, с которыми сталкиваются военнослужащие и их семьи. В частности, Путин отметил, что между социальным блоком правительства РФ и Минобороны в сфере поддержки военнослужащих и их семей существует избыточная бюрократия. Одной из вдов военнослужащего, которая направила видеообращение о сложностях с получением удостоверения членов семей погибшего и пенсию по потере кормильца, президент лично принес извинения за случившееся.

"Все понятно, что нужно делать, нужно делать это только быстрее, расторопнее, чтобы люди не испытывали дополнительных сложностей", – добавил Путин.

"Мы собираемся нападать на Европу? Чушь!"

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Во время общения с президентом была затронута тема замороженных российских активов. Накануне мероприятия в Евросоюзе не смогли договориться об использовании этих денег на нужды Украины, предоставив кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.

Попытки использовать российские деньги Путин назвал грабежом. По его мнению, как только в ЕС решатся на такой шаг, этот механизм могут использовать и против других стран под разными предлогами. Таким образом, пострадает сама Европа, подорвав авторитет собственной финансовой системы, отметил глава государства.

"Чего бы они ни украли и как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать", – подчеркнул Путин.

По его словам, свои интересы в вопросе активов Россия готова отстаивать в судах.

"Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений", – раскрыл детали глава государства.

Также журналист телеканала NBC Кир Симмонс спросил о "мирной сделке", которую пытается организовать президент США Дональд Трамп. На вопрос, будет ли РФ ответственна за гибель людей в случае отказа от нее, Путин обратил внимание: не Россия начинала этот конфликт.

"Президент Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению этого конфликта. Как неоднократно говорил, он делает, на мой взгляд, это абсолютно искренне", – сказал Путин.





Владимир Путин президент РФ Более того, на встрече с президентом Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа. Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований. На предварительных встречах в Москве нам были сделаны предложения, и к нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны.

Отдельно Путин во время прямой линии выразил надежду, что 2026-й станет годом мира, а не военных конфликтов.

"Никаких новых спецопераций не будет, если Запад будет с уважением относиться к России. <...> Ну что, мы собираемся нападать на Европу, что ли? Что это за чушь!" – сказал Путин, выразив готовность нормализовать диалог с Западом на равных в случае ответного жеста.

Кроме того, российского лидера спрашивали об отношениях с дружественными странами. В частности, отвечая на вопрос о партнерстве с Белоруссией, Путин обратил внимание, что Союзное государство в надежных руках и его безопасность будет полностью обеспечена. Был вопрос и о сотрудничестве с Китаем: в частности, лидера этой страны Си Цзиньпина президент нашей страны назвал "надежным другом, стабильным партнером и союзником России".

"Пришлете чего-нибудь вкусненького?"

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

По словам Владимира Путина, рост ВВП в 2025 году составил 1%, а за трехлетку – 9,7%. При этом в Евросоюзе экономика выросла на 3,1%, отметил российский лидер. Также, по его словам, инфляция к концу года составит в районе 5,7–5,8%.

Кроме того, президент сообщил о росте реальных зарплат на 4,5% по итогам 2025 года, назвав эти темпы хорошими. Плюс ко всему за это время в России было введено 103–105 миллионов квадратных метров жилья. Еще один показатель – увеличение золотовалютных резервов страны до 741,5 миллиарда долларов.

В то же время президент назвал "скромным" рост производительности труда в России – всего 1,1%. При этом снизился и без того рекордный уровень безработицы – до 2,2%.

Прокомментировал Путин и ситуацию с бюджетом страны. По его словам, дефицит по итогам года составит 2,6% ВВП, однако уже в следующем он должен снизиться до 1,6%. В то же время правительству РФ удалось сбалансировать бюджет, его качество находится на уровне 2021 года, отметил Путин.





Владимир Путин президент РФ Это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны. Это значит, что нам в полном объеме удастся решать вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств перед населением.

Также Путина спросили о борьбе с телефонным мошенничеством. Он сообщил со ссылкой на данные МВД, что благодаря принятым мерам количество таких преступлений сократилось на 7%, а ущерб – на 33%. Президент призвал россиян оставаться бдительными и класть трубку при первых же попытках собеседника заговорить о деньгах и имуществе.

Кроме того, главу государства спросили об изменениях в налоговом законодательстве, которые вступят в силу в 2026 году. В частности, речь шла о повышении НДС с 20 до 22%.

"Будет ли это вечно? Конечно, нет! Цель в снижении налогового бремени в будущем, и мы будем стремиться к ее достижению", – подчеркнул президент.

Также у Путина состоялся разговор с владельцем одной из пекарен в Люберцах Денисом Максимовым, который задал вопрос о поддержке малого бизнеса и налоговых послаблений. Глава государства подчеркнул, что производственный бизнес ни в коем случае не должен пострадать от перехода на новые системы налогообложения. Пожелав предпринимателю успехов, Путин попросил прислать ему выпечку.





Владимир Путин президент РФ Может, угостите чем-нибудь, пришлете чего-нибудь вкусненького, хорошо? А я со своей стороны поработаю с правительством в направлении поддержки и вашего предприятия, и таких предприятий, как ваше.

По горячим следам российский лидер прокомментировал и решение Банка России снизить ключевую ставку с 16,5 до 16%, о котором стало известно прямо в ходе прямой линии. Путин отметил, что этот показатель в свое время был завышен для борьбы с инфляцией, поэтому уменьшать его необходимо аккуратно.

"Количество выдаваемых кредитов уменьшается, но незначительно. Это вызывает у Банка России необходимость действовать в высшей степени аккуратно, осторожно, чтобы не допустить всплеска инфляции, чтобы потом не потребовалось делать какие-то шаги в обратную сторону", – отметил глава государства.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Кроме того, в ходе общения с россиянами Путин рассказал о новой мере поддержки: семьи с детьми смогут получать налоговый вычет с 1 января 2026 года.

"Например, из уплаченных 13% НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными, меньше 1,5 прожиточного минимума на человека, из 13% уплаченных 7% будет возвращаться обратно в семью", – отметил он.

При этом вскрылась проблема с начислением пособий. Несмотря на прежние и новые меры поддержки, одна из зрительниц рассказала, что ее многодетной семье урезали выплаты из-за превышения порога нуждаемости. Такую ситуацию Путин назвал ошибкой.





Владимир Путин президент РФ Вы работаете, трудовой доход увеличивается, а поддержка от государства сокращается. Получается бессмысленно работать. Это ошибка. Я уверен, и правительство, и Минфин услышат нас. И коллеги поработают, и надеюсь, этот вопрос будет закрыт.

Кроме того, многие матери попросили Владимира Путина продлить выплаты на ребенка с 1,5 до 3 лет. Российский лидер признал, что здесь весь вопрос заключается в бюджетных ограничениях и правительству предстоит найти решение. Также он призвал создавать больше ясельных групп и продлить сроки пребывания детей в детском саду в течение дня, но для этого необходим дополнительный штат педагогов, указал глава государства.

Задали президенту вопрос и о мерах поддержки в сфере демографии и желании молодежи строить карьеру вместо создания семьи. По словам Путина, нужно делать все, чтобы появление ребенка не осложняло финансовое положение родителей. При этом рождение детей должно стать модным, обратил внимание российский лидер.

"Очень важна материальная составляющая. Но еще важнее состояние души и понимание простого человеческого счастья", – сказал президент, добавив, что положительная демографическая тенденция уже фиксируется в 25 российских регионах.

"Семейная ипотека действительно работает"

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Владимир Путин прокомментировал резонансный закон о введении целевой ординатуры для всех бюджетных мест и обязательное наставничество для выпускников медвузов, который вступит в силу с 1 марта 2026 года. По его словам, распределения в конкретный город здесь не будет. В целом же введенные требования он не считает избыточными.





Владимир Путин президент РФ Речь идет только о том, что человек, который закончил или заканчивает медицинское образование, должен отработать по специальности. То есть в медицинском учреждении, в котором действуют правила ОМС. Просто отработать по специальности, неважно где.

При этом Путин отметил, что на педагогов подобные меры пока не распространяются и необходимости в этом на данный момент нет.

Кроме того, президента спросили об обеспечении граждан льготными лекарствами. По его словам, все средства на эти цели были направлены в регионы, однако не везде есть должная организация этой работы на местах. При этом президент призвал зафиксировать цены на льготные препараты даже в частных аптеках.

"Это важно, и за этим нужно будет как следует последить соответствующим контрольным органам министерства здравоохранения, да и другим контрольным организациям", – сказал он.

Также одна из жительниц Томской области попросила Владимира Путина расширить рамки действия семейной ипотеки. По словам президента, такое решение уже принято, а в список включено порядка 800 городов.





Владимир Путин президент РФ В таких регионах, где не строится новое жилье или строится очень мало нового жилья, разрешено использовать семейную ипотеку для приобретения жилья со вторичного рынка.

"Ипотека семейная работает, она наполняет жизнью строительный сектор. Но даже там, где разрешено приобретать жилье со вторичного рынка, все равно еще есть целый ряд вопросов, связанных с тем, чтобы эта мера поддержки была направлена не только и не столько в данном случае на поддержку строительного сектора, сколько на поддержку семей", – сказал Путин.

Также Путина спросили о судьбе моратория на штрафы застройщикам за срыв сроков сдачи домов, который был введен еще во времена пандемии и впоследствии продлевался несколько раз. Президент поручил его не продлевать.

"Конкуренция у MАХ будет"

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Владимир Путин прокомментировал введение повышенного утилизационного сбора на автомобили с двигателями свыше 160 лошадиных сил. По его словам, это связано с попыткой Минфина получить дополнительный доход для решения цели технологического развития.

"Это затрагивает граждан как минимум со средними, с хорошими относительно общего состояния дел доходами, в основном в крупных городах", – рассказал президент.





Владимир Путин президент РФ Надеюсь, что и эта мера будет не вечной и выбор у наших граждан все-таки будет восстанавливаться, будет более широким или по мере роста доходов, или по мере сокращения такой фискальной нагрузки.

Также Путина спросили про развитие национального мессенджера MАХ и необходимости составления ему конкуренции. Президент напомнил, что против ряда аналогичных зарубежных платформ были введены те или иные ограничения из-за несоблюдения ими законов РФ. При этом с появлением национального мессенджера России удалось добиться полного технологического суверенитета, подчеркнул глава государства.

"В мире всего три страны, у которых есть технологический суверенитет, – США, Китай и Россия. <...> Поэтому это точно совершенно правильный шаг, но <...> конкуренция должна быть. Она будет", – сказал Путин.

Кроме того, президент ответил на вопрос о возможном запрете западных чат-ботов на основе искусственного интеллекта. По его словам, если они соблюдают российское законодательство, никаких подобных решений не будет.

"Я влюблен"

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Один из личных вопросов Владимиру Путину касался его поездок по Москве. Он рассказал, что иногда передвигается по столице за рулем инкогнито.

"Интересно даже из окна автомобиля посмотреть не только на трассу, по которой я езжу из загородной резиденции в Москву и назад. В разные районы Москвы когда заезжаешь, тоже любопытно посмотреть", – рассказал глава государства.

Отвечая на вопрос журналиста Москвы 24 Светланы Доброхотовой, Путин похвалил Сергея Собянина за похорошевшую столицу, но обратил внимание на высокую загрузку дорог в часы пик и уточнил, что властям нельзя "почивать на лаврах".

"Конечно, в часы перед работой, после работы поток очень сильный, особенно в центре Москвы. Поток очень сильный, и это говорит о том, что нельзя почивать на лаврах. Сделано много, но надо постоянно уделять внимание этому вопросу", – сказал президент.

Неожиданно Владимира Путина спросили про межзвездный объект 3I/ATLAS, который некоторые эксперты окрестили инопланетным кораблем. Ранее в ИКИ и ИСЗФ РАН сообщили, что он прошел максимальную точку сближения с Землей. К вопросу глава государства отнесся не без доли иронии.

"Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами, это секретная информация: это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае", – пошутил президент.

Затем Путин развеял слухи, сказав, что этот объект является кометой, а Россия выступает против оружия в космосе. Но все равно закончил ответ с юмором.



(комета 3I/ATLAS. – Прим. ред.) , находится на расстоянии сотен миллионов километров. Я не думаю, что он представляет для нас какую-то угрозу. Пошлем его к Юпитеру.

Владимир Путин президент РФ Луна от нас находится на расстоянии 400 тысяч километров. А объект, о котором вы говорите, находится на расстоянии сотен миллионов километров. Я не думаю, что он представляет для нас какую-то угрозу. Пошлем его к Юпитеру.

Вдобавок президента просили подмигнуть, если ему известно, что инопланетяне существуют.

"Я вам потом подмигну", – ответил он с улыбкой журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.



Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Поинтересовались у Путина и рабочим графиком: по его словам, день в последнее время заканчивается все позднее.

"Не буду говорить, насколько, потому что это нарушение трудового законодательства", – пошутил президент, призвав россиян соблюдать режим и ложиться спать вовремя.

Кроме того, глава государства ответил на возможный запрет деятельности "колдунов". Оккультные услуги Путин назвал "бредом".

"Они загоняют людей в темный во всех смыслах угол, наносят существенный ущерб гражданам, их моральному состоянию и психике. С этим надо бороться, но делать это аккуратно, чтобы не нарушать права человека", – сказал российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин признался, что испытывает профдеформацию и никогда не отправлял видеокружки в мессенджерах. При этом он отметил, что мотивацию идти дальше ему дает доверие со стороны россиян. А не унывать заставляет вера в хорошее будущее страны.





Владимир Путин президент РФ С чего для меня начинается Родина? С моих родителей.

При этом глава государства признался, что в настоящее время он влюблен. Кроме того, Путин фактически стал свидетелем рождения новой семьи: журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке на всю страну, и в конечном итоге она ответила согласием.

Кроме того, президент честно признался, что ему надоели телевизионные передачи про Украину, и рассказал, как ему живется в кремлевской квартире. По его словам, она обустраивалась еще во времена Бориса Ельцина и не менялась много лет. Уютно же там, когда в гости приходят родные, добавил Владимир Путин.

