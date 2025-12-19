Путин заявил, что в данный момент влюблен

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что влюблен.

Одна из представителей СМИ напомнила главе государства его недавнее высказывание, что любовь с первого взгляда, по его мнению, существует, после чего поинтересовалась, влюблен ли он сам.

На этот вопрос Путин ответил кратко и уверенно: "Да".

Также президент признался, что уверен в своих друзьях и считает их поведение достойным. Российский лидер отметил, что у него есть люди, которых он называет друзьями, и они ведут себя сдержанно и корректно, так что ему за них не стыдно.

При этом Путин подчеркнул, что само понятие настоящей дружбы является сложным и требует осмысления. По его словам, дружба предполагает полное бескорыстие. Однако он признал, что положение, которое он занимает, может становиться серьезным испытанием и искушением для тех, кто с ним общается и так или иначе соприкасается с его статусом.

Ранее президент заявлял, что в мире будущего люди будут ценить любовь и дружбу, а также в нем не будет места эгоистам и одиночкам. По его мнению, нельзя допустить девальвации ценностей свободы и прав человека, а также утраты национальных особенностей, так как без этого невозможна "мировая гармония".

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходили в Гостином Дворе. Число вопросов от россиян в этом году превысило 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.