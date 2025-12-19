Началась большая пресс-конференция и прямая линия Владимира Путина

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

В Гостином Дворе в Москве начались "Итоги года с Владимиром Путиным", совмещающие прямую линию и пресс-конференцию главы государства.

Ведущими программы стали журналисты Первого канала и ВГТРК Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

В этом году число вопросов от россиян составило почти 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

Чаще всего россияне звонили в call-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" для решения социальных вопросов. Также граждане обращались по поводу дорожных проблем или трудностей с ЖКХ либо звонили, чтобы поблагодарить российского лидера.

Для сбора вопросов Кремль задействовал технологии ИИ, чтобы оперативно довести "весь срез общественного мира" до главы государства.

Прием обращений продлится вплоть до окончания прямой линии. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.