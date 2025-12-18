В "Итогах года" с Путиным примут участие около 600 журналистов

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

В "Итогах года с Владимиром Путиным" примут участие около 600 журналистов, сообщает Первый канал.

В прошлом году в программе участвовали примерно столько же сотрудников СМИ. В эфире телеканала, говоря о последних приготовлениях, отметили, что в 2025 году было установлено такое же "количество кресел".

Вместе с тем иностранные журналисты рассказали, о чем хотят спросить российского президента. Например, представитель американского издания NBC Кир Симмонс поделился, что ему важно спросить о мирном соглашении по Украине, а также об отношениях главы государства с президентом США Дональдом Трампом.

"Я хотел бы спросить, каковы требования России по урегулированию украинского конфликта", – добавил журналист CNN Фредерик Плейтген.

"Итоги года с Владимиром Путиным", совмещающие прямую линию и пресс-конференцию, пройдут в Гостином Дворе 19 декабря. Мероприятие начнется в 12:00, прием вопросов от россиян продлится до его окончания. Ведущими программы станут журналисты Первого канала и ВГТРК Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

По последним данным, на прямую линию с президентом поступило более 2 миллионов обращений.

Сообщения от граждан принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бот мессенджера МАХ.

