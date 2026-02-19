В Москве задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте оружия

Фото: 77.мвд.рф

Полицейские в Москве задержали двух мужчин по подозрению в незаконном обороте оружия, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщило столичное управление МВД в MAX.

Сперва правоохранители задержали 24-летнего жителя одного из регионов России. При обыске его места жительства они обнаружили пригодный для стрельбы пистолет, переделанный из охолощенного.

Позже на Загородном шоссе был задержан 23-летний мужчина, который, по версии следствия, продал оружие своему знакомому. Оба фигуранта заключены под стражу, добавили в ведомстве.

Ранее женщина, находясь под воздействием кокаина, выстрелила из сигнального пистолета из окна квартиры дома на севере Москвы. Правоохранители прибыли к месту происшествия и не выявили пострадавших. Нарушительницей оказалась 29-летняя женщина. Она призналась, что совершила такой поступок ради развлечения.