24 декабря, 17:54

Происшествия

Суд рассмотрит дело 91-летнего мужчины, который пытался убить трех человек в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Зеленограде рассмотрит уголовное дело в отношении 91-летнего мужчины, который пытался убить трех человек, сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

По данным ведомства, утром 24 марта текущего года мужчина на фоне расставания со своей сожительницей приехал к ее дому в Зеленограде на машине, за рулем которой был его друг. При себе у обвиняемого было оружие, из которого он собирался убить мать и отца женщины, а также ее саму.

Злоумышленник, находясь около квартиры, отключил в ней электричество. Так он выманил свою экс-возлюбленную с отцом из жилища. После этого мужчина достал спрятанное под курткой оружие, прицелился и нажал на спусковой крючок. Поскольку выстрел не произошел, жильцам удалось скрыться в квартире.

Прокуратура Зеленоградского административного округа утвердила против злоумышленника обвинительное заключение. Он обвиняется по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"), части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия оружия"). Кроме того, его 49-летний соучастник тоже предстанет перед судом.

Ранее столичный суд вынес приговор двум девушкам по делу о доведении до самоубийства их соседки по квартире. Анастасию Кизилову и Альбину Воронину признали виновными по статье 110 УК РФ. В итоге первую осудили на срок 10 лет и 6 месяцев, а вторую – на 10 лет.

Новости регионов: в Подмосковье задержан мужчина по обвинению в изнасиловании и убийстве

