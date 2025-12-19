Организатор покушения на журналиста Соловьева приговорен к пожизненному сроку

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы организатора покушения на убийство журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал Андрея Пронского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) виновным в совершении преступления. Первые 10 лет он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 1 миллиона рублей.

Помимо него, на скамье подсудимых оказались Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Еще один обвиняемый Василий Стрижаков был отправлен на принудительное лечение.

Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин и Волков получили от 18 до 28 лет лишения свободы. Наименьший срок у Абрарова – 12 лет.

ФСБ пресекла теракт против Соловьева в 2022 году. Представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль журналиста.

Сам Соловьев сказал, что узнал о подготовке покушения на него из СМИ. При этом он признался, что угрозы стали ему поступать с момента начала СВО на Украине.

Расследование возбужденного по этому факту уголовного дела завершилось в 2023 году. Трое из семи фигурантов тогда признали вину, а остальные отказались комментировать обвинение.