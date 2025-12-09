Суд утвердил пожизненный срок серийному маньяку Владимиру Миргороду

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда утвердила пожизненный срок серийному убийце Владимиру Миргороду. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

"Приговор обвиняемому в совершении особо тяжких преступлений, совершенных в 2000-х годах, вступил в законную силу", – говорится в сообщении.

Апелляционные жалобы суд оставил без удовлетворения.

Миргород был арестован по делу об изнасиловании и грабеже в конце 2004 года, а в начале 2005-го ему назначили 6 лет тюрьмы. На свободу он вышел в 2010 году, однако в октябре того же года его вновь арестовали из-за того, что во время распития спиртных напитков он случайно рассказал знакомому о совершенных убийствах.

В результате мужчина был приговорен к пожизненному сроку в 2012 году. В августе 2024-го Миргороду было предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц, сопряженном с изнасилованием. Следователи провели молекулярно-генетические экспертизы, по результатам которых установили причастность злоумышленника к еще 5 эпизодам. В ходе допроса он признал вину.

Расследование дела Миргорода было завершено 31 марта 2025 года. Он подтвердил свою причастность к убийствам и рассказал, как совершал их. Согласно данным прокуратуры, с июня 2000 года по июнь 2004 года в различных районах столичного региона мужчина убил 15 женщин и одного мужчину.

В июне 2025 года Головинский суд Москвы назначил Миргороду второй пожизненный срок. Он был признан виновным в 16 убийствах, а также в покушении на убийство. Также суд счел доказанной вину Миргорода в двух изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера.

