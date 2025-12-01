Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 12:06

Происшествия

"Ангарский маньяк" получил еще 10 лет колонии за двойное убийство

Фото: ТАСС/EPA/DMITRY DMITRIYEV

Михаила Попкова, известного как "ангарский маньяк", признали виновным в убийстве двух женщин в августе 2008 года. По этому делу ему назначено еще 10 лет колонии, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

"Он признан виновным в совершении в 2008 году преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц")", – уточнили в ведомстве.

Следствием и судом установлено, что Попков встретил двух 27-летних женщин на Московском тракте, где остановился для замены пробитого колеса. После возникшей ссоры он сначала задушил веревкой одну из женщин на улице, а затем аналогичным способом убил вторую, находившуюся в его автомобиле.

На основании собранных доказательств суд назначил Попкову наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а по совокупности приговоров окончательно определено пожизненное лишение свободы.

Таким образом, количество доказанных жертв "ангарского маньяка" достигло 91. Также ранее Попкова обвиняли в убийстве еще одной женщины в 2011 году. Следствие считает, что он избил жертву в парке, нанеся удары топором.

Попков действовал с 1992 по 2010 год. Он признан виновным в серии убийств. Жертвами маньяка становились преимущественно женщины в возрасте от 16 до 40 лет.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика