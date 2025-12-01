"Ангарский маньяк" получил еще 10 лет колонии за двойное убийство

Фото: ТАСС/EPA/DMITRY DMITRIYEV

Михаила Попкова, известного как "ангарский маньяк", признали виновным в убийстве двух женщин в августе 2008 года. По этому делу ему назначено еще 10 лет колонии, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

"Он признан виновным в совершении в 2008 году преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц")", – уточнили в ведомстве.

Следствием и судом установлено, что Попков встретил двух 27-летних женщин на Московском тракте, где остановился для замены пробитого колеса. После возникшей ссоры он сначала задушил веревкой одну из женщин на улице, а затем аналогичным способом убил вторую, находившуюся в его автомобиле.

На основании собранных доказательств суд назначил Попкову наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а по совокупности приговоров окончательно определено пожизненное лишение свободы.

Таким образом, количество доказанных жертв "ангарского маньяка" достигло 91. Также ранее Попкова обвиняли в убийстве еще одной женщины в 2011 году. Следствие считает, что он избил жертву в парке, нанеся удары топором.

Попков действовал с 1992 по 2010 год. Он признан виновным в серии убийств. Жертвами маньяка становились преимущественно женщины в возрасте от 16 до 40 лет.