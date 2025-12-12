Двоеборец Галунин получил нейтральный статус для участия в соревнованиях

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Российский двоеборец Артем Галунин получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, сообщила пресс-служба FIS.

Несколько дней назад нейтральные статусы от федерации получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Кроме того, аналогичный статус был предоставлен фристайлистке Анастасии Таталиной.

В начале декабря спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров FIS. Глава Минспорта России Михаил Дегтярев отмечал, что российские спортсмены будут допущены до состязаний в нейтральном статусе.

Позднее FIS признала решение CAS о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам. Однако в федерации подчеркнули, что при этом спортсмены не смогут принимать участие в соревнованиях по командной классификации.