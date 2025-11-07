Губерниев назвал Вяльбе виновной в недопуске российских лыжников к турнирам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обвинил руководство Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и лично ее президента Елену Вяльбе в недопуске российских лыжников к международным турнирам. Его слова приводит "Матч ТВ".

Журналист заявил, что организация не приняла никаких действий для возвращения отечественных спортсменов на международные соревнования. В частности, ФЛГР не смогла наладить диалог с представителями Норвегии или других стран.

По мнению Губерниева, у России был шанс добиться участия хотя бы для молодых лыжников. Однако команда Вяльбе упустила эту возможность.

В конце октября Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях. Комментируя данное решение, Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) заявила, что продолжит выступать за равные права для российских атлетов.

Норвежский журналист Ян Петтер Салтвед предположил, что недопуск лыжников связан с резкими высказываниями Вяльбе. Еще одной причиной стало заявление сборной Норвегии по лыжным гонкам, которая пригрозила бойкотом в случае участия спортсменов из России.