Лыжников из России и Белоруссии не допустили до международных соревнований
Фото: 123RF/spotpoint74
Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях, сообщила пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Ассоциация лыжных видов спорта РФ (АЛВСР) выразила глубокое разочарование по поводу решения совета FIS.
Там заявили, что такие действия продолжают дискриминационную политику в отношении спортсменов из РФ, которая противоречит основополагающему принципу политического нейтралитета. Ассоциация продолжит выступать за равное и справедливое отношение к российским атлетам, указано в заявлении ФЛГР.
Ранее норвежская сборная по лыжным гонкам пригрозила бойкотом в случае допуска российских спортсменов на международные соревнования. Главный тренер мужской сборной Норвегии Эрик Мюр Носсум сказал, что с момента отстранения россиян от состязаний "ничего не изменилось".
