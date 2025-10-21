Форма поиска по сайту

21 октября, 20:51

Спорт

Лыжников из России и Белоруссии не допустили до международных соревнований

Фото: 123RF/spotpoint74

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях, сообщила пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Ассоциация лыжных видов спорта РФ (АЛВСР) выразила глубокое разочарование по поводу решения совета FIS.

Там заявили, что такие действия продолжают дискриминационную политику в отношении спортсменов из РФ, которая противоречит основополагающему принципу политического нейтралитета. Ассоциация продолжит выступать за равное и справедливое отношение к российским атлетам, указано в заявлении ФЛГР.

Ранее норвежская сборная по лыжным гонкам пригрозила бойкотом в случае допуска российских спортсменов на международные соревнования. Главный тренер мужской сборной Норвегии Эрик Мюр Носсум сказал, что с момента отстранения россиян от состязаний "ничего не изменилось".

Трибунал IBSF признал незаконным запрет на участие спортсменов из РФ в соревнованиях

спорт

