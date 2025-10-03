Федерация тяжелой атлетики предложила МОК убрать нейтральные статусы для спортсменов

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Международному олимпийскому комитету (МОК) предложили отказаться от нейтральных статусов. Соответствующее письмо главе организации Кирсти Ковентри направил президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани, сообщает телеграм-канал Федерации тяжелой атлетики России.

Хассани предложил отменить нейтральный статус для российских и белорусских спортсменов и позволить им выступать под флагами своих стран. Кроме того, президент EWF поднял вопрос в отношении возможных будущих ситуаций.

"Я призываю <…> к тому, чтобы МОК твердо и публично взял на себя обязательство никогда больше не предоставлять такой статус ни одной стране, ни при каких обстоятельствах", – говорится в письме.

Утверждается, что данное решение защитит олимпийское наследие и станет подтверждением олимпийских ценностей. Это также послужит убедительным сигналом о том, что спорт выше политики.

Ранее сообщалось, что вопрос о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР) планируют рассмотреть в декабре. Данный обсуждение выставят на голосование на исполкоме МОК.

Вместе с тем исполком намерен придерживаться прежнего подхода к допуску нейтральных спортсменов на зимнюю Олимпиаду 2026 года. Комитет будет принимать решения по принципу летних Игр в Париже.