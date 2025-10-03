Российские паралимпийцы выступят с флагом и гимном на ЧМ по пауэрлифтингу

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Российские паралимпийцы выступят с флагом и гимном страны на чемпионате мира по пауэрлифтингу, сообщил ТАСС президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Он уточнил, что организация направила запрос о пересмотре статуса российских паралимпийцев после Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле. Речь в документе шла о том, как спортсмены будут выступать на чемпионате мира по легкой атлетике, предстоящем чемпионате Европы по пулевой стрельбе и чемпионате мира по пауэрлифтингу.

Было решено, что легкоатлеты и стрелки все равно выйдут на соревнования в нейтральном статусе. По словам Рожкова, организаторы чемпионатов по этим дисциплинам аргументировали данное решение невозможностью внести все необходимые изменения в короткие сроки.

При этом Всемирная федерация парапауэрлифтинга направила ПКР уведомление о том, что на соревнованиях может выступать именно сборная России со всеми национальными атрибутами. При завоевании золотой медали на награждении также будет звучать гимн страны.

Ранее стало известно, что МПК полностью восстановил членство ПКР и Белоруссии в организации. Кроме того, вопрос о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР) планируют рассмотреть в декабре. Этот вопрос вынесут на голосование на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК).

