ISU запретил показывать российский флаг во время отбора на ОИ

Фото: depositphotos/Lazyllama

Российские и белорусские флаги запрещено демонстрировать во время отборочного турнира, который позволит спортсменам квалифицироваться на Олимпийские игры 2026 года. Об этом ТАСС рассказали в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Это правило касается как современных, так и исторических флагов России и Белоруссии. В ISU предупредили, что их нельзя вывешивать или демонстрировать ни на месте проведения турнира, ни на территории проведения вспомогательных мероприятий, ни в контролируемых организатором соревнований зонах.

ISU в декабре прошлого года разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в нейтральном статусе в олимпийском отборе. Это решение затронуло фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек. При этом российские фигуристы не смогут участвовать в командном турнире.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в конце февраля 2025 года направила в ISU список атлетов, которые смогут принять участие в отборе на Олимпиаду.

В мае ISU объявил, что одобрил заявки на участие в отборе фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника. В качестве запасных на этот турнир поедут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. При этом союз отказал в нейтральном статусе российским парам и танцевальным дуэтам.

Квалификационный турнир пройдет в период с 17 по 21 сентября в Пекине. Олимпиада 2026 года состоится с 6 по 22 февраля в Италии.

