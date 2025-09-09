ISU допустил 18 российских конькобежцев до отбора на ОИ-2026

Фото: depositphotos/HeyingPhoto

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил 18 российских спортсменов до квалификационных стартов отбора на Олимпийские игры 2026 года. Об этом рассказал президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

"Все зависящее от СКР, министерства спорта и Олимпийского комитета России мы по возможности выполняем, хотя ситуация непростая", – заявил он на пресс-конференции.

Президент организации выразил уверенность, что россияне будут отобраны на олимпийские соревнования, однако добавил, что представленные спортсмены будут "усеченным вариантом" команды.

При этом СКР ежедневно находится в контакте с ISU. В частности, летом представители организаций обсудили текущие вопросы.

Теперь, отметил Гуляев, сборная России будет выступать на Кубке мира в нейтральном статусе. Кроме того, союз, несмотря на установленные правила, разрешил российской стороне заменить спортсменку, которая не сможет отбираться на ОИ по медицинским показаниям.

Отбор конькобежцев на Олимпиаду пройдет в рамках первых четырех этапов Кубка мира по конькобежному спорту 2025–2026 годов. Первое соревнование запланировано на 14–16 ноября. Спортсмены выступят в Солт-Лейк-Сити.

При этом ISU сообщал в своем отчете за прошлый год об убытках из-за отстранения российских фигуристов от международных турниров. В бюджете международной организации возник профицит в размере 25,1 миллиона швейцарских франков.

Ранее стало известно, что ски-альпинист Никита Филиппов стал первым российским спортсменом, прошедшим квалификацию на Олимпийские игры 2026 года. Ему удалось отобраться на ОИ благодаря результатам на этапах Кубка мира.

