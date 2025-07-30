Татьяна Тарасова прокомментировала убытки ISU в 2024 году фразой "слава богу"

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об убытках Международного союза конькобежцев (ISU) в 2024 году из-за отстранения российских спортсменов от турниров мирового уровня фразой "слава богу". Ее комментарий приводит РБК Спорт.

Тарасова при этом не смогла сказать, по этой ли причине российских фигуристов допустили до участия в олимпийском отборе в нейтральном статусе в конце декабря прошлого года. Однако она отметила, что убытки ISU могли сыграть в этом процессе определенную роль.

"А они как думали – что если мы не участвуем, то это не имеет значения для соревнований? Как можно так думать?" – задалась вопросом тренер.

Она также подчеркнула, что российских спортсменов незаконно отстранили от турниров 3,5 года назад.

ISU не допустил спортсменов из РФ и Белоруссии до международных турниров под эгидой своей организации в марте 2022 года. Организация мотивировала свое решение "защитой честности соревнований и безопасностью всех участников международных соревнований".

На этом фоне ISU опубликовал отчет, в котором указано, что из-за продолжающегося конфликта на Украине "важный рынок остается закрытым", а уровень конкуренции снижается по причине отсутствия популярных спортсменов.

В результате за 2024 год в бюджете международной организации возник профицит в размере 25,1 миллиона швейцарских франков. Операционные убытки в 2024-м достигли 8,5 миллиона швейцарских франков, что на 5,9 миллиона больше, чем в 2023-м. При этом размер доходов ISU снизился.