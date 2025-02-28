ISU получил от России список фигуристов для отбора к ОИ-2026

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Международный союз конькобежцев (ISU) получил от России список фигуристов – кандидатов для участия в отборочных турнирах Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу союза.

"ISU получил заявки на участие российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных (AIN) в отборочных олимпийских соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года", – говорится в заявлении.

ISU запретил атлетам из России и Белоруссии принимать участие во всех турнирах под эгидой своей организации с марта 2022 года. Данное решение объяснилось "защитой честности соревнований и безопасностью всех участников международных соревнований".

Однако в декабре прошлого года ISU допустил в нейтральном статусе спортсменов из России и Белоруссии к участию в олимпийском отборе. Это решение затрагивает фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек. При этом российские фигуристы не смогут участвовать в командном турнире.