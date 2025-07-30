ISU сообщил об убытках из-за отстранения российских фигуристов

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Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил в своем отчете за прошлый год об убытках из-за отстранения российских фигуристов от международных турниров. Документ представлен на сайте организации.

В ISU отметили, что из-за продолжающегося конфликта на Украине "важный рынок остается закрытым", а уровень конкуренции снижается по причине отсутствия популярных спортсменов.

В результате за прошлый год в бюджете международной организации возник профицит в размере 25,1 миллиона швейцарских франков. Операционные убытки в 2024-м достигли 8,5 миллиона швейцарских франков, что на 5,9 миллиона больше, чем в 2023-м.

При этом размер доходов ISU также снизился. Однако эту сумму удалось частично возместить новыми спонсорскими контрактами и заработком от юношеских Олимпийских игр 2024 года в Южной Корее.

ISU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать во всех турнирах под эгидой своей организации с марта 2022 года. Данное решение объяснилось "защитой честности соревнований и безопасностью всех участников международных соревнований".

Однако в декабре прошлого года ISU допустил в нейтральном статусе спортсменов из России и Белоруссии к участию в олимпийском отборе. Это решение затронуло фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек. При этом российские фигуристы не могут участвовать в командном турнире.

