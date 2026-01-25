Рябков: в диалоге РФ и США по раздражителям пока есть "пробуксовка"

Фото: depositphotos/borjomi88

Диалог РФ и США по раздражителям на данный момент пробуксовывает. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я в данном случае говорю строго и исключительно о той тематике, которая в нашем диалоге с Вашингтоном уже на протяжении определенного времени обозначается как раздражители", – подчеркнул дипломат.

Ранее Рябков указал на тот факт, что Соединенные Штаты все еще не выполнили свое обещание освободить двух российских моряков с захваченного танкера "Маринера", который был задержан в водах Северной Атлантики.

По его словам, российская сторона до сих пор не имееет ясности, когда американская сторона выполнит данное ей – на самом высоком уровне – обещание.