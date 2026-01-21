Фото: depositphotos/paulgrecaud

В политических кругах Евросоюза нарастает понимание необходимости прямых переговоров с Россией. Об этом сообщает издание Advance.

Отмечается, что страны, ранее занимавшие жесткую позицию в отношении Москвы, теперь все чаще говорят о важности диалога с Владимиром Путиным.

Среди наиболее активных сторонников нового дипломатического курса журналисты называют Францию, Германию и Италию. Для этих государств ключевым вопросом становятся не принципиальная возможность, а конкретные условия и время начала контактов.

В то же время в ЕС сохраняется серьезная обеспокоенность по поводу переговоров с РФ. Основной риск, как полагают аналитики, заключается в том, что Россия может отказаться от предложенного диалога, что будет расценено как стратегическое поражение европейской дипломатии.

Данный сценарий заставляет руководство ЕС тщательно взвешивать возможные форматы и рамки будущих переговоров.

До этого СМИ сообщили, что Евросоюз попал в энергетическую ловушку от США после отказа от газа из России. При этом из-за политики, проводимой американским президентом Дональдом Трампом, отношения между Европой и Вашингтоном становятся очень уязвимыми.