Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз попал в энергетическую ловушку от США после отказа от газа из России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Politico.

По данным СМИ, сейчас ЕС зависит от поставок сжиженного газа из США, так как постепенно отказывается от российского газа. Однако из-за политики, проводимой американским президентом Дональдом Трампом, отношения между Европой и Вашингтоном становятся очень уязвимыми.

"Зависимость, безусловно, есть, но мы как бы застряли там, где находимся. На самом деле другого выхода нет", – подчеркнули журналисты.

Однако, как отмечается, европейские политики продолжают придерживаться тактики сотрудничества с США как со "стратегическим союзником и поставщиком".

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что всегда призывал и будет призывать к восстановлению отношений с Россией. Он также назвал абсурдом запрещать стране покупать российский газ, так как Москва является одним из крупнейших поставщиков СПГ в некоторые государства Европы.

