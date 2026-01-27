27 января, 16:06 (обновлено 27.01.2026 16:31)Транспорт
Интервалы движения были увеличены на южном участке Калужско-Рижской линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На южном участке Калужско-Рижской линии метро Москвы временно увеличивали интервалы движения поездов. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
В ведомстве объяснили, что мера была связана с проверкой состава. В настоящее время движение введено в график.
Ранее интервалы на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро были увеличены из-за человека на путях. Спустя время движение восстановили.
Кроме того, движение поездов на МЦД-2 в сторону Нахабина на участке Москва-Рижская – Подмосковная было затруднено из-за остановки электрички по техническим причинам.
Позже железнодорожники убрали состав и восстановили движение. Специалисты также принимали меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов.