Движение на МЦД-2 в сторону Нахабина восстановлено

Железнодорожники убрали состав, а также восстановили движение на участке Москва-Рижская – Подмосковная в сторону Нахабина, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

В МЖД добавили, что в настоящее время принимаются меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов.

Движение поездов на МЦД-2 в сторону Нахабина на участке Москва-Рижская – Подмосковная было затруднено в связи с остановкой состава по техническим причинам.

