Долина собрала полный зал на первом в 2026 году сольном концерте в Москве

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Павел Селезнев

Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина собрала полный зал на первом в этом году сольном концерте в московском баре Petter. Об этом сообщает РИА Новости.

"Всем привет! Желаю всем хорошего настроения!" – заявила исполнительница перед своим выступлением.

Зрители поаплодировали артистке. Затем они стали подпевать, когда певица начала исполнять трек "Говори". После Долина, спев композицию Feeling Good о новой жизни, отметила, что в ее деятельности наступает новый период.

"Это новый рассвет, это новый день, это новая жизнь для меня", – пропела артистка на английском языке.

Почти после каждой песни зрители кричали Долиной "Браво!" и бурно аплодировали. Концерт певицы и ее музыкальной группы "Долина Band" шел чуть более часа.

В 2024 году народную артистку обманули мошенники, в результате чего певица продала квартиру в Москве, а вырученные от сделки деньги передала аферистам. Фигуранты уголовного дела были признаны виновными. Им назначили разные сроки лишения свободы и штрафы.

Первоначально певице удалось через суд оспорить сделку купли-продажи и сохранить за собой право собственности на недвижимость, что вызвало широкий общественный резонанс и неоднозначную реакцию. Однако в прошлом году Верховный суд пересмотрел дело и признал законной собственницей квартиры Полину Лурье, которая и приобрела проданное исполнительницей имущество.

После этого Московский городской суд вынес решение о выселении Долиной из квартиры. В январе 2026 года адвокат артистки сообщила, что сама певица и ее внучка были сняты с регистрационного учета. В тот же период состоялась передача ключей новой владелице жилья.

