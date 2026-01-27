Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 22:04

Шоу-бизнес

Долина собрала полный зал на первом в 2026 году сольном концерте в Москве

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Павел Селезнев

Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина собрала полный зал на первом в этом году сольном концерте в московском баре Petter. Об этом сообщает РИА Новости.

"Всем привет! Желаю всем хорошего настроения!" – заявила исполнительница перед своим выступлением.

Зрители поаплодировали артистке. Затем они стали подпевать, когда певица начала исполнять трек "Говори". После Долина, спев композицию Feeling Good о новой жизни, отметила, что в ее деятельности наступает новый период.

"Это новый рассвет, это новый день, это новая жизнь для меня", – пропела артистка на английском языке.

Почти после каждой песни зрители кричали Долиной "Браво!" и бурно аплодировали. Концерт певицы и ее музыкальной группы "Долина Band" шел чуть более часа.

В 2024 году народную артистку обманули мошенники, в результате чего певица продала квартиру в Москве, а вырученные от сделки деньги передала аферистам. Фигуранты уголовного дела были признаны виновными. Им назначили разные сроки лишения свободы и штрафы.

Первоначально певице удалось через суд оспорить сделку купли-продажи и сохранить за собой право собственности на недвижимость, что вызвало широкий общественный резонанс и неоднозначную реакцию. Однако в прошлом году Верховный суд пересмотрел дело и признал законной собственницей квартиры Полину Лурье, которая и приобрела проданное исполнительницей имущество.

После этого Московский городской суд вынес решение о выселении Долиной из квартиры. В январе 2026 года адвокат артистки сообщила, что сама певица и ее внучка были сняты с регистрационного учета. В тот же период состоялась передача ключей новой владелице жилья.

В Москве завершилась история с квартирой певицы Ларисы Долиной

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика