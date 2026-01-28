Форма поиска по сайту

28 января, 10:00

Общество

Уровень погодной опасности снижен в условиях сильного снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Синоптики понизили уровень погодной опасности в Москве с оранжевого до желтого. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет сохраняться в городе до 09:00 четверга, 29 января. Оно связано с сохраняющимся снегопадом, который местами остается интенсивным, а также с гололедицей на дорогах.

Желтый уровень в цветовой шкале метеопредупреждений означает потенциально опасные погодные условия. Действовавший ранее оранжевый уровень сигнализировал о более серьезных рисках – опасной погоде с вероятностью ущерба и стихийных последствий.

"Аналогичный желтый уровень продолжает действовать в Подмосковье", – отметили синоптики.

Мощный снегопад накрыл Москву ночью 27 января. За этот период количество осадков побило 30-летний рекорд. В частности, в ТиНАО высота снежного покрова достигла полуметра, а на метеостанции ВДНХ сугробы составили 41 сантиметр.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в городе активно ведутся работы по уборке снега. Коммунальные и экстренные службы уже провели очередной цикл сплошной механизированной уборки проезжей части и тротуаров. Также были организованы работы по погрузке и вывозу снежных валов.

