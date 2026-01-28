28 января, 08:16Город
Городские службы продолжают устранять последствия сильного снегопада в Москве
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Коммунальные и экстренные службы Москвы продолжают работать в круглосуточном режиме, устраняя последствия мощного снегопада, передала пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Интенсивные осадки шли всю ночь и, по прогнозам синоптиков, сохранятся в течение дня 28 января. В ночные и ранние утренние часы в городе провели очередной цикл сплошной механизированной уборки проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Эти работы будут повторяться по мере выпадения снега.
Очистка улично-дорожной сети ведется повсеместно. Особое внимание коммунальные службы уделяют пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.
Кроме того, организованы работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформировавшихся за время сильного снегопада. В уборке задействованы снегоуборочные и погрузочные машины.
Власти попросили автомобилистов проявлять осторожность на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не мешать движению колонн спецтехники.
В департаменте транспорта Москвы также предупредили, что из-за погодных условий поездки на личном автомобиле могут занять больше времени. Водителям рекомендовали по возможности пользоваться городским транспортом, увеличивать дистанцию в 3–4 раза, избегать резких маневров и заранее планировать маршрут.
Снег в столичном регионе будет идти до конца января, однако осадки будут менее интенсивными. По словам синоптиков, снегопад будет идти с перерывами из-за надвигающегося волнами атмосферного фронта.
Морозная погода задержится в Москве и в феврале. В начале этого месяца температура может составить около минус 15 градусов. До конца первой декады февраля температура будет ниже нормы на 4–6 градусов.
