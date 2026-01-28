Форма поиска по сайту

28 января, 08:16

Город

Городские службы продолжают устранять последствия сильного снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Коммунальные и экстренные службы Москвы продолжают работать в круглосуточном режиме, устраняя последствия мощного снегопада, передала пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Интенсивные осадки шли всю ночь и, по прогнозам синоптиков, сохранятся в течение дня 28 января. В ночные и ранние утренние часы в городе провели очередной цикл сплошной механизированной уборки проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Эти работы будут повторяться по мере выпадения снега.

Очистка улично-дорожной сети ведется повсеместно. Особое внимание коммунальные службы уделяют пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.

Кроме того, организованы работы по погрузке и вывозу снежных валов, сформировавшихся за время сильного снегопада. В уборке задействованы снегоуборочные и погрузочные машины.

Власти попросили автомобилистов проявлять осторожность на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не мешать движению колонн спецтехники.

В департаменте транспорта Москвы также предупредили, что из-за погодных условий поездки на личном автомобиле могут занять больше времени. Водителям рекомендовали по возможности пользоваться городским транспортом, увеличивать дистанцию в 3–4 раза, избегать резких маневров и заранее планировать маршрут.

Снег в столичном регионе будет идти до конца января, однако осадки будут менее интенсивными. По словам синоптиков, снегопад будет идти с перерывами из-за надвигающегося волнами атмосферного фронта.

Морозная погода задержится в Москве и в феврале. В начале этого месяца температура может составить около минус 15 градусов. До конца первой декады февраля температура будет ниже нормы на 4–6 градусов.

Москвичам показали, как город справляется со вторым снегопадом за месяц

городпогодаЖКХ

