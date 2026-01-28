Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 06:13

Общество

Облачная погода и до 7 градусов мороза ожидается в Москве 28 января

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода со снегом и гололедицей прогнозируется в Москве в среду, 28 января. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах 5–7 градусов мороза, в Подмосковье – 5–10 градусов ниже нуля.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 11 градусов, по области – до минус 12 градусов.

Снег в столичном регионе будет идти до конца января, однако осадки будут менее интенсивными. По словам синоптиков, снегопад будет идти с перерывами из-за надвигающегося волнами атмосферного фронта.

Морозная погода задержится в Москве и в феврале. В начале этого месяца температура может составить около минус 15 градусов. До конца первой декады февраля температура будет ниже нормы на 4–6 градусов.

Москвичам показали, как город справляется со вторым снегопадом за месяц

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика