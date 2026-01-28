Облачная погода и до 7 градусов мороза ожидается в Москве 28 января

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода со снегом и гололедицей прогнозируется в Москве в среду, 28 января. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах 5–7 градусов мороза, в Подмосковье – 5–10 градусов ниже нуля.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 11 градусов, по области – до минус 12 градусов.

Снег в столичном регионе будет идти до конца января, однако осадки будут менее интенсивными. По словам синоптиков, снегопад будет идти с перерывами из-за надвигающегося волнами атмосферного фронта.

Морозная погода задержится в Москве и в феврале. В начале этого месяца температура может составить около минус 15 градусов. До конца первой декады февраля температура будет ниже нормы на 4–6 градусов.