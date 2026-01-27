Форма поиска по сайту

27 января, 15:21

Город

Крыши домов в Москве начнут очищать после снижения интенсивности снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Крыши столичных домов начнут очищать после снижения интенсивности снегопада, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Также специалисты очистят выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. Перед началом работ территорию у дома огородят лентами и заграждениями, чтобы пешеходы не проходили рядом.

В это же время горожан призвали быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах. Гражданам рекомендуется по возможности перенести поездки на личном транспорте.

На фоне снегопада все городские службы работают в усиленном режиме, снегоплавильные пункты действуют круглосуточно. Помимо этого, организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий и организаций комплекса городского хозяйства, аварийно-диспетчерских служб, аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

По словам заммэра Петра Бирюкова, в уборке города дополнительно задействованы сотрудники и спецтехника городских инженерных, ресурсоснабжающих и строительных компаний. По мере выпадения осадков службы прометают проезжую часть, тротуары и территорию дворов с последующей обработкой против гололеда.

"Цикл работ постоянно повторяем, очистка города от снега ведется круглосуточно. Особое внимание уделяется оперативной уборке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам и объектам социальной сферы", – добавил вице-мэр.

Снегопад начался ночью 27 января и по прогнозам синоптиков будет идти до конца января. Уточняется, что высота снежного покрова в ТиНАО достигла 50 сантиметров, тогда как на метеостанции ВДНХ высота сугробов составила 41 сантиметр.

В условиях непогоды московский транспорт работает бесперебойно, указывали в Дептрансе. Свыше 3 тысяч сотрудников метро и различная спецтехника оперативно убирают снег у станций, на парковых путях депо, трамвайных остановках и автовокзалах.

Москву будут непрерывно убирать и расчищать от снега

городпогодаЖКХ

