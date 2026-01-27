Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 12:13

Транспорт

Московский транспорт работает бесперебойно в условиях снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московский транспорт работает бесперебойно в условиях непрекращающегося снегопада. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"По задаче Сергея Собянина мы обеспечиваем комфортные и безопасные поездки в любую погоду. Благодаря созданию огромного запаса провозной способности городской транспорт столицы всегда готов принять новых пассажиров", – указал Ликсутов.

Он также подчеркнул, что диспетчеры в реальном времени следят за погодными изменениями и работой маршрутов, а столичные службы проводят уборку снега с приоритетом для городского транспорта.

Свыше 3 тысяч сотрудников метро и различная спецтехника оперативно убирают снег у станций, на парковых путях депо, трамвайных остановках и автовокзалах. На МЦД от снега чистят платформы и территории у самих станций. Кроме того, городские службы борются с последствиями снегопадов на остановках и разворотных площадках автобусов и электробусов.

"Все трамваи, электробусы и автобусы готовы к работе в сложных погодных условиях. Перед тем как выйти на линию, транспорт проходит тщательную проверку. Для водителей проведен дополнительный инструктаж по работе в сложных погодных условиях", – резюмировал Ликсутов.

Кроме того, сильный снегопад не повлиял на работу Останкинской телебашни. Об этом в беседе с ТАСС сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). Там напомнили, что башня способна выдержать землетрясение мощностью 8 баллов и ураганный ветер со скоростью 44 метра в секунду.

Трансляция резервируется несколькими дублирующими системами, что позволяет защититься от влияния подобных погодных условий. Это позволяет телезрителям столичного региона продолжать смотреть телевизор и слушать радио без перерывов и помех.

Снегопад в столичном регионе продолжается с ночи 27 января.
К утру в городе зафиксировали 11 миллиметров осадков, что стало рекордом за последние 30 лет.

В целом за этот день в столице выпадет более трети месячной нормы снега, а сугробы вырастут до 47 сантиметров. Сохраняется вероятность образования гололедицы и снежных заносов на дорогах.

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика