Московский транспорт работает бесперебойно в условиях снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московский транспорт работает бесперебойно в условиях непрекращающегося снегопада. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"По задаче Сергея Собянина мы обеспечиваем комфортные и безопасные поездки в любую погоду. Благодаря созданию огромного запаса провозной способности городской транспорт столицы всегда готов принять новых пассажиров", – указал Ликсутов.

Он также подчеркнул, что диспетчеры в реальном времени следят за погодными изменениями и работой маршрутов, а столичные службы проводят уборку снега с приоритетом для городского транспорта.

Свыше 3 тысяч сотрудников метро и различная спецтехника оперативно убирают снег у станций, на парковых путях депо, трамвайных остановках и автовокзалах. На МЦД от снега чистят платформы и территории у самих станций. Кроме того, городские службы борются с последствиями снегопадов на остановках и разворотных площадках автобусов и электробусов.

"Все трамваи, электробусы и автобусы готовы к работе в сложных погодных условиях. Перед тем как выйти на линию, транспорт проходит тщательную проверку. Для водителей проведен дополнительный инструктаж по работе в сложных погодных условиях", – резюмировал Ликсутов.

Кроме того, сильный снегопад не повлиял на работу Останкинской телебашни. Об этом в беседе с ТАСС сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). Там напомнили, что башня способна выдержать землетрясение мощностью 8 баллов и ураганный ветер со скоростью 44 метра в секунду.

Трансляция резервируется несколькими дублирующими системами, что позволяет защититься от влияния подобных погодных условий. Это позволяет телезрителям столичного региона продолжать смотреть телевизор и слушать радио без перерывов и помех.

Снегопад в столичном регионе продолжается с ночи 27 января.

К утру в городе зафиксировали 11 миллиметров осадков, что стало рекордом за последние 30 лет.

В целом за этот день в столице выпадет более трети месячной нормы снега, а сугробы вырастут до 47 сантиметров. Сохраняется вероятность образования гололедицы и снежных заносов на дорогах.

