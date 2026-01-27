Москвичам предложили откопать машину из снега за 2 000 рублей

Фото: 123RF.com/lenaogurtsova

Услугу по выкапыванию автомобиля из снега начали предлагать москвичам за сумму от 500 до 2 тысяч рублей на одном из сервисов объявлений, передало РИА Новости.

Кроме того, из-за морозов и снегопада там появились и услуги буксировки авто, а также прикуривания севшего аккумулятора.

Снегопад в столичном регионе продолжается с ночи 27 января. По данным синоптиков, в этот день в городе выпадет более трети месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 47 сантиметров. Также в городе сохраняется вероятность образования гололедицы и снежных заносов на дорогах.

Жителям столицы в условиях снегопада рекомендовали сократить поездки на личном транспорте. В Дептрансе призывают отдавать предпочтение метро, так как это способ передвижения по городу сэкономит время и силы, гарантирует прибытие на работу или встречу вовремя, а так же поможет столичным службам быстрее расчистить дороги.